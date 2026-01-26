شرکتهای داناگاز و نفت هلال برای فروش گاز توافق بلندمدت امضا کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – شرکت داناگاز و شرکت نفت هلال به عنوان شرکای اصلی در (پرل پترولیوم)، اعلام کردند که مجموعهای توافق راهبردی و بلندمدت برای فروش گاز امضا کردهاند.
بر پایه این توافقات، مقادیر زیادی گاز طبیعی برای مصرفکنندگان صنعتی اصلی در اقلیم کوردستان تامین میشود. این یک گام مهم برای توسعه زیرساخت انرژی و حمایت از تولید داخلی به شمار میآید.
بر پایه توافقات، به مدت ۱۰ سال و به طور روزانه ۱۴۲ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی به شرکتهای سیمان و آهن فروخته میشود.
روند تامین گاز از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز میشود که همزمان است با آغاز تولید در میدان چمچمال.
در این راستا طرح احداث خط جدید لوله انتقال گاز توسط بخش خصوصی تدوین شده است، از جمله یک خط ویژه به طول ۴۰ کیلومتر که میدان چمچمال را به منطقه صنعتی بازیان متصل میکند.
این توافقات صنعتی بزرگ با کارخانههای سیمان ماس، بازیان، دلتا، گاسین و سلیمانیه در منطقه بازیان در استان سلیمانیه، همچنین با شرکت وان ستیل در استان اربیل امضا شدهاند. شرکای پرل پترولیوم از اکنون ۱۶۰ میلیون دلار برای توسعه میدان چمچمال اختصاص دادهاند، که حفر سه چاه جدید و تاسیس ایستگاه آزمایش و زیرساخت حمایتی را شامل میشود، تا میدان کاملا برای مرحله تولید حاضر شود.
مجید حمید جعفر، مدیر اجرایی شرکت نفت هلال و عضو کمیته اجرایی داناگاز، گفت: این توافقات اقدامی مهم برای تامین گاز طبیعی پاک برای بخش خصوصی و جایگزین سوخت سنگین به شمار میآید که هزینه آن بالا است و به محیط زیست آسیب میرساند.
ریچارد هول، مدیر اجرایی داناگاز تاکید کرد که تامین گاز با هزینه پایین به غیر از فواید آن برای محیط زیست، موجب ایجاد فرصت شغلی جدید و توسعه اقتصادی بلندمدت در منطقه خواهد شد.
داناگاز و شرکت نفت هلال در اکتبر ۲۰۲۵ طرح توسعه (کورمور۲۵۰) را با موفقیت تکمیل کردند، که توان تولید گاز را ۵۰٪ افزایش داد و به ۷۵۰ میلیون فوت مکعب در روز رساند. نیروگاه کورمور در حال حاضر ۸۰٪ برق اقلیم کوردستان را تامین میکند. تاکنون پرل پترولیوم در مجموع بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در اقلیم کوردستان سرمایهگذاری کرده است و به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است. انتظار میرود که آغاز طرحهای چمچمال، پیامدهای اقتصادی بیشتری داشته باشد.
ب.ن