هشدارهای جدی نسبت به بحران عمیق اقتصادی در عراق در پی تهدیدهای آمریکا

رئیس مرکز "رافید"، نسبت به پیامدهای خطرناک مشارکت گروه‌های مسلح در دولت آینده‌ی عراق و احتمال قطع درآمدهای نفتی توسط واشنگتن هشدار داد

6 ساعت پیش

عباس جبوری، رئیس مرکز «رافید» برای مطالعات سیاسی و راهبردی، نسبت به پیامدهای خطرناک مشارکت گروه‌های مسلح در دولت آینده‌ی عراق و احتمال قطع درآمدهای نفتی توسط واشنگتن هشدار داد.

عباس جبوری، روز یکشنبه، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۵ بهمن ۱۴۰۴)، اعلام کرد که اگر نیروهای سیاسی بر مشارکت‌دادن گروه‌های مسلح در کابینه‌ی آتی دولت عراق اصرار ورزند، کشور با پیامدهای خطرناکی مواجه خواهد شد. وی افزود که با توجه به تهدیدهای آمریکا مبنی بر قطع یا محدودسازی درآمدهای نفتی، عراق در آستانه‌ی یک بحران پیچیده قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز رافید اظهار داشت: «تهدیدهای آمریکا علیه عراق تنها یک اقدام نمادین یا سیاسی نیست، بلکه ابزاری بسیار خطرناک برای اعمال فشار اقتصادی محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن وابستگی کامل عراق به سیستم مالی آمریکا برای دریافت درآمدهای نفتی، این وضعیت اقتصاد ملی را با شوک‌های غیرمنتظره‌ای روبه‌رو می‌کند که تأثیر مستقیم بر حقوق کارمندان، پروژه‌های خدماتی، ذخایر ارزی و ثبات ارزش پول ملی خواهد داشت.»

جبوری خاطرنشان کرد که آمریکا از منظر امنیت منطقه و استانداردهای حکمرانی به مسئله‌ی مشارکت گروه‌های مسلح در دولت می‌نگرد. هر گامی که به عنوان «قانونی‌کردن سلاح خارج از چارچوب دولت» تفسیر شود، می‌تواند واشنگتن را به اتخاذ تدابیر مالی تنبیهی، از جمله بلوکه‌کردن دارایی‌ها یا اعمال محدودیت‌های شدید بانکی، ترغیب کند.

وی تأکید کرد که عراق امروز در برابر آزمون سخت حاکمیتی قرار دارد که همانا حفظ تعادل میان درخواست‌های سیاسی داخلی و تعهدات بین‌المللی تحمیل‌شده توسط سیستم مالی جهانی است. نامبرده هشدار داد که نادیده‌گرفتن این تعادل می‌تواند کشور را در رویارویی مستقیم با جامعه‌ی بین‌الملل قرار دهد و سناریوهای انزوای اقتصادی را زنده کند.

از سوی دیگر، خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP) در گزارشی که روز شنبه، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴) منتشر کرد، گزارش داد که آمریکا از طریق ایجاد مانع در دسترسی به دلار، تهدیدات خود را علیه عراق آغاز کرده و این سرآغاز «خفگی اقتصادی» این کشور است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن به نفت ونزوئلا دسترسی پیدا کرده و آن را روانه‌ی بازارهای جهانی کرده است.

بر اساس تحلیل این خبرگزاری، موضع جدید آمریکا در قبال عراق ناشی از این باور واشنگتن است که می‌تواند با جایگزین‌کردن نفت ونزوئلا، بازار جهانی نفت را کنترل کرده و از افزایش قیمت‌ها در صورت توقف صادرات عراق جلوگیری کند. این گزارش می‌افزاید که آمریکا تهدید کرده است در صورت مشارکت گروه‌های مسلح در دولت آینده، تحریم‌های اقتصادی فراگیری را مستقیماً بر دولت عراق اعمال خواهد کرد؛ وضعیتی که عراقی‌ها از آن به عنوان «قحطی دلار» یاد می‌کنند.