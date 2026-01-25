تغییرات اقلیمی و ضعف حمایت‌های دولتی از عوامل اصلی بلااستفاده‌ شدن زمین‌های کشاورزی عنوان شده است

3 ساعت پیش

دیدبان «اکو عراق» در جدیدترین گزارش خود فاش کرد که بیش از نیمی از اراضی کشاورزی عراق مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند؛ تغییرات اقلیمی و ضعف حمایت‌های دولتی از عوامل اصلی این بحران عنوان شده است.

بر اساس بیانیه‌ی دیدبان اکو، مجموع زمین‌های قابل کشت در عراق به ۲۸ میلیون دونم می‌رسد، اما از این مقدار تنها ۱۳ میلیون دونم به‌صورت عملی زیر کشت رفته و محصول آن به بازار عرضه می‌شود؛ به عبارت دیگر، حدود ۱۵ میلیون دونم زمین بایر باقی مانده است.

این دیدبان توضیح داده است که زمین‌های کشاورزی عراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. اراضی دیم: که به آب باران وابسته‌اند (مانند استان‌های مثنی و صلاح‌الدین).

۲. اراضی آبی: که از رودخانه‌ها و شبکه‌های آبیاری تغذیه می‌شوند (مانند استان واسط).

دیدبان اکو عراق پنج عامل کلیدی را برای کاهش تولیدات کشاورزی برشمرده است:

۱. کمبود آب و خشکسالی.

۲. کاهش میزان بارندگی.

۳. تغییرات اقلیمی.

۴. ضعف حمایت‌های دولتی.

این نهاد از دولت انتقاد کرده است که فاقد برنامه‌ی بلندمدت است و از کشاورزان در زمینه‌ی تأمین بذر و کود حمایت نمی‌کند. همچنین مشکلات بازاریابی و قیمت‌گذاری موجب شده است تا ساکنان روستاها ناچار به مهاجرت به شهرها شوند.

دیدبان اکو خواستار تدوین فوری یک سند «راهبردی» ملی شده است که شامل موارد زیر باشد:

۱. نوسازی شبکه‌های آبیاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین.

۲. کشت محصولاتی که نیاز آبی کمتری دارند.

۳. تشویق سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و بازسازی روستاها.