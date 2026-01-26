فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک: ضرورت دارد که جهان به تعهدات خود در برابر فداکاریهای کوبانی پایبند باشد
اربیل (کوردستان۲۴) – مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، در یازدهمین سالگرد شکست سازمان تروریستی داعش در کوبانی، خطاب به جامعه بینالمللی پیامی منتشر و تاکید کرد که ضروری است جهان به تعهدات خود در برابر فداکاریهای کوبانی پایبند باشد.
امروز دوشنبه ۲۶ ژانویه، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«در حالی که سالگرد افتخار و پیروزی کوبانی گرامی داشته میشود، اکنون مردم این شهر در محاصره شدید قرار گرفتهاند و با حملات بسیار سنگین مواجه هستند.»
فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، تاکید کرد:«کوبانی برای حفاظت از بشریت و جهان در برابر تهدیدات تروریسم، فداکارهای بینظیری داشته است. بنابراین اکنون زمان آن فرا رسیده است که جامعه بینالمللی و کشورهای جهان، احساس مسئولیت و همدلی خود را در برابر آن فداکاریها نشان دهند و به تعهدات خود برای حفاظت از این شهر در برابر محاصره و حملات، پایبند باشند.»
عبدی در پیام خود به مقاومت بینظیر مردم کوبانی درود فرستاد، که به رغم تمام موانع هنوز با ارادهای محکم ایستادگی میکنند.
Di roja salvegera serkeftina berxwedana Kobanê dijî DAIŞ’ê de, gelê Kobanê di dorpêçê de ye û rastî êrîşên giran tê.— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) January 26, 2026
Divê ku cîhan li hember fedekariya Kobanê sozdariya xwe bicih bîne.
Em berxwedana Kobanê ji dil silav dikin. pic.twitter.com/kv9btzdwTJ
۱۱ سال پیش، در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۵ سازمان تروریستی داعش در برابر مقاومت مردم کوبانی شکست سنگینی را متحمل شد و آن شهر از چنگال داعشیها نجات یافت.
کوبانی به «قلعه مقاومت» معروف شده است و در آن زمان با حمایت ائتلاف بینالمللی و نیروی پیشمرگ کوردستان، پیروزی تاریخی بزرگی به ثبت رساند، که تحسین جهان را برانگیخت. این شهر در حال حاضر مورد حمله و محاصره نیروهای وابسته به دمشق قرار گرفته است و فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، خواستار مداخله جهانی برای پایان دادن به محاصره و حملات و ممانعت از وقوع فاجعه انسانی شده است.
ب.ن