سرمایهگذاران کوردستان مبلغ ۷۰۰ میلیون دینار به غرب کوردستان کمک مالی کردند
اربیل (کوردستان۲۴) – سرمایهگذاران اقلیم کوردستان از طریق بنیاد خیریه بارزانی، مبلغ ۷۰۰ میلیون دینار را به عنوان کمک مالی به غرب کوردستان اهدا و اعلام کردند که روند ارسال کمکها ادامه خواهد داشت.
بنیاد خیریه بارزانی، امروز دوشنبه ۲۶ ژانویه، اعلام کرد: سرمایهگذاران کوردستان مبلغ ۷۰۰ میلیون دینار به عنوان کمک مالی به غرب کوردستان اهدا کردند و از طریق بنیاد به غرب کوردستان ارسال میشود.
سرمایهگذاران کوردستان، تاکید کردند که در روزهای آینده کمکهای بیشتری برای آوارههای کوبانی و شهرهای دیگر جمعآوری میشود و به ارسال کمکها ادامه میدهند.
این در حالی است که روز گذشته، ۱۶ کامیون باری حامل کمکهای بنیاد خیریه بارزانی روانه غرب کوردستان شدند.
ب.ن