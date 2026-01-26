3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سرمایه‌گذاران اقلیم کوردستان از طریق بنیاد خیریه بارزانی، مبلغ ۷۰۰ میلیون دینار را به عنوان کمک مالی به غرب کوردستان اهدا و اعلام کردند که روند ارسال کمک‌ها ادامه خواهد داشت.

بنیاد خیریه بارزانی، امروز دوشنبه ۲۶ ژانویه، اعلام کرد: سرمایه‌گذاران کوردستان مبلغ ۷۰۰ میلیون دینار به عنوان کمک مالی به غرب کوردستان اهدا کردند و از طریق بنیاد به غرب کوردستان ارسال می‌شود.

سرمایه‌گذاران کوردستان، تاکید کردند که در روزهای آینده کمک‌های‌ بیشتری برای آواره‌های کوبانی و شهرهای دیگر جمع‌آوری می‌شود و به ارسال کمک‌ها ادامه می‌دهند.

این در حالی است که روز گذشته، ۱۶ کامیون باری حامل کمک‌های بنیاد خیریه بارزانی روانه غرب کوردستان شدند.

ب.ن