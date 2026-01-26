دیگو مارتینز بلیو: فرصتی طلایی برای شرکتها و سرمایهگذاران اسپانیا در اقلیم کوردستان فراهم شده است
اربیل (کوردستان۲۴) – سفین دزهای، مسئول اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، در مادرید، پایتخت اسپانیا، با دیگو مارتینز بلیو، قائم مقام وزارت امور خارجه اسپانیا، دیدار کرد.
در این دیدار درباره روابط دو جانبه و تغییر سطح هماهنگی از حوزه امنیت به مشارکت اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی گفتوگو شد، به طوریکه از ثبات حاکم بر اقلیم کوردستان بهرهگیری شود.
مسئول اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان، هدف از دیدار با وزارت خارجه اسپانیا را توضیح داد و سیاست و دیدگاه جدید دولت اقلیم کوردستان برای توسعه روابط با کشورهای اروپایی را مورد توجه قرار داد.
دزهای مختصری از اوضاع فعلی اقلیم کوردستان و عراق و تحولات منطقه را ارایه کرد و موضع رسمی دولت اقلیم کوردستان را در قبال مسائل مختلف، برای طرف اسپانیایی توضیح داد.
دیگو مارتینز بلیو نیز خوشحالی خود را از این دیدار ابراز کرد و بر اهمیت تحکیم روابط مادرید با اربیل و بغداد تاکید کرد.
قائم مقام وزارت امور خارجه اسپانیا، تحولات مثبت را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر کشورش به عراق و اقلیم کوردستان به عنوان یک منطقه خطرناک نگاه نمیکند و این زمینهای مناسب و فرصتی طلایی برای شرکتها و سرمایهگذاران اسپانیا فراهم میکند، تا در حوزههای مختلف فعالیت کنند.
در بخش دیگری از این دیدار، دو طرف تمایل خود را برای توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی ابراز کردند و درباره اهمیت برگزاری یک مجمع مشترک اقتصادی، گردشگری و علمی گفتوگو کردند. همچنین بر ایجاد هماهنگی بین دانشگاههای دو طرف و تداوم سفرهای رسمی تاکید کردند، تا روابط وارد مرحله پیشرفتهتری شود.
ب.ن