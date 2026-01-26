تام باراک: تشکیل دولت جدید در عراق برای ثبات منطقه بسیار مهم است

4 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – تام باراک، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و سفیر آمریکا در آنکارا، درباره تشکیل دولت جدید در عراق، اعلام کرد که باید این دولت با همسایه‌های خود و کشورهای غربی هماهنگی کند.

دوشنبه ۲۶ ژانویه، تام باراک در شبکه اجتماعی ایکس، بیانیه وزارت خارجه آمریکا را منتشر کرد که در آن به تماس تلفنی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا اشاره کرده است. باراک درباره این تماس تلفنی نوشته است: تشکیل یک دولت جدید در عراق که با همسایه‌ها و غرب هماهنگی داشته باشد، برای ثبات تمام منطقه و پیشرفت اقتصادی عراق بسیار مهم است.

شب گذشته نخست‌وزیر عراق و وزیر خارجه آمریکا، تماس تلفنی برقرار کردند و در این تماس تلفنی مارکو روبیو تاکید کرد که دولت جدید عراق باید به منافع مردم خود خدمت کند.

ب.ن