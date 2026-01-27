اعمال ۱۲۰ مورد جریمه‌ی مالی علیه بانک‌های عراقی در یک سال

3 ساعت پیش

بانک مرکزی عراق اعلام کرد که تنها در سه ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۵ (پاییز ۱۴۰۴)، ۲۲ مورد جریمه علیه بانک‌های مختلف این کشور اعمال کرده است. علت اصلی این جریمه‌ها، نقض دستورالعمل‌ها و عدم رعایت استانداردهای بانکی عنوان شده است.

بر اساس آمار منتشرشده، مجموع ارزش ریالی این ۲۲ جریمه بالغ بر ۳۴ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دینار بوده است. بیشترین میزان تخلفات در آخرین ماه سال میلادی گذشته ثبت شده که شامل ۱۳ مورد جریمه به ارزش بیش از ۱۸ میلیارد دینار بوده است.

در نگاهی کلی به عملکرد سالانه، طی سال گذشته مجموعاً ۱۲۰ جریمه‌ی مالی علیه بانک‌های عراقی وضع شده که بخش عمده‌ی آن مربوط به سه‌ماهه‌ی نخست سال بوده است. اعمال این جرایم یکی از راهکارهای نظارتی بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به رعایت قوانین است و اکثر تخلفات ثبت‌شده، با پرونده‌های پول‌شویی مرتبط بوده‌اند.

شایان ذکر است که هم‌اکنون ۷۴ بانک مختلف در عراق فعالیت می‌کنند که تمامی آن‌ها تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی قرار دارند و ملزم به رعایت دقیق قوانین پولی و مالی کشور هستند.