پیام کنسولگری آمریکا در اربیل به مناسبت یادبود هولوکاست

گرامی‌داشت قربانیان انفال و جنایات داعش هم‌زمان با روز جهانی هولوکاست

4 ساعت پیش

کنسولگری ایالات متحده در اربیل، امروز سه‌شنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۷ بهمن ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی به مناسبت روز جهانی یادبود هولوکاست، ضمن ادای احترام به قربانیان این واقعه، یاد و خاطره‌ی قربانیان سایر تراژدی‌های بشری را نیز گرامی داشت.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «امروز روز جهانی یادبود هولوکاست است. ما یاد قربانیان هولوکاست و سایر فجایع انسانی، از جمله عملیات انفال علیه ملت کورد و جنایات وحشیانه‌ی داعش علیه تمامی مولفه‌های عراق را ارج می‌نهیم.»

این بیانیه همچنین به سخنان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، استناد کرده است که اظهار داشت: «ما یاد و خاطره‌ی تمامی کسانی را که بر اثر بلای ویرانگر یهودستیزی جان باختند، برای همیشه زنده نگه می‌داریم و متعهد می‌شویم که هرگز جنایات هولناک هولوکاست را فراموش نکنیم.»

کنسولگری آمریکا در پایان بر تعهد خود برای ایستادگی در برابر نفرت‌پراکنی و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در آینده تاکید کرد.