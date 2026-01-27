ابستگان داعش به طور دسته‌جمعی از کمپ هول فرار کردند

2 ساعت پیش

به دنبال پیشروی‌های اخیر و تسلط ارتش سوریه بر مناطق اطراف حسکه، اردوگاه هول شاهد ناآرامی‌های خشونت‌آمیز و فرار گروهی ساکنان بوده است.

دیدبان حقوق بشر سوریه امروز سه‌شنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۷ بهمن ۱۴۰۴)، گزارش داد که شب گذشته ده‌ها تن از مردان، زنان و کودکان وابسته به خانواده‌های اعضای داعش موفق به فرار از این اردوگاه شده‌اند. این رویداد پس از حمله‌ی خانواده‌های داعش به نگهبانان نیروهای امنیت داخلی رخ داد.

بر اساس گزارش‌های میدانی، نیروهای آسایش تلاش کردند مانع از این اقدام شوند، اما تعداد زیادی از این افراد توانستند از حصارهای امنیتی عبور کرده و به مکان‌های نامعلومی بگریزند. هم‌اکنون وضعیت داخل اردوگاه بحرانی گزارش شده و ساکنان مناطق اطراف نسبت به احتمال پراکنده شدن عناصر افراطی در منطقه ابراز نگرانی شدید می‌کنند.

تغییر موازنه‌ی قدرت و تسلط نیروهای وفادار به دولت سوریه بر منطقه، موجب ایجاد خلأ امنیتی در اطراف کمپ هول شده که زمینه را برای فرار این خانواده‌ها فراهم کرده است.