ممنوعیت هرگونه تجمع و فعالیت گروهی در استان ماردین

تشدید تدابیر امنیتی در مناطق کوردستانی ترکیه

3 ساعت پیش

مقامات ترکیه در استان ماردین، واقع در جنوب شرقی این کشور و هم‌مرز با سوریه، از ممنوعیت برگزاری هرگونه تجمع و فعالیت عمومی به مدت شش روز خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، استانداری ماردین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این ممنوعیت تا عصر روز شنبه‌ی آینده ادامه خواهد داشت. طبق این دستورالعمل، به استثنای مراسم‌های رسمی مورد تایید دولت، انجام هرگونه فعالیت در اماکن عمومی شامل گردهمایی، راهپیمایی، کنفرانس خبری، اعتصاب غذا، تحصن، برپایی چادر و توزیع بروشور یا نصب پلاکارد ممنوع است.

این محدودیت‌ها پیش از این و در روزهای جمعه تا دوشنبه‌ی گذشته در استان دیاربکر نیز که به عنوان مرکز اصلی مناطق کوردستانی ترکیه شناخته می‌شود، اجرا شده بود.

اتخاذ این تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه پس از آن صورت می‌گیرد که هفته‌ی گذشته در شهر نصیبین، بیش از هزار معترض در واکنش به عملیات نظامی ترکیه در مناطق کوردستانی سوریه، تلاش کردند از مرز مشترک عبور کنند.