تحولات منطقهای و دیپلماسی اقلیم کوردستان
دلشاد شهاب: بیثباتی در سوریه بر وضعیت عمومی عراق تأثیر مستقیم خواهد داشت
سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان ضمن اشاره به تلاشهای دیپلماتیک پرزیدنت بارزانی برای محافظت از غرب کوردستان، تأکید کرد که خطر وقوع جنگی بزرگ در منطقه رفع شده و اوضاع رو به آرامش است.
دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۸ بهمن ۱۴۰۴)، در نشستی خبری به تشریح تلاشهای فشرده و مستمر رهبری سیاسی اقلیم کوردستان برای آرامسازی اوضاع در غرب کوردستان و سوریه پرداخت. وی اعلام کرد که نشانههای موجود حاکی از حرکت به سوی آرامش است و خطر وقوع جنگی گسترده در منطقه وجود ندارد.
تلاشهای دیپلماتیک پرزیدنت بارزانی
سخنگوی ریاست اقلیم کوردستان با اشاره به نقش محوری رهبری سیاسی اقلیم تصریح کرد: «پرزیدنت مسعود بارزانی با جدیت و بهصورت عملی، تمام وزن و روابط دیپلماتیک خود را، چه در جریان سفر اخیر به ایتالیا و چه از طریق تماسهای مستمر با مراکز تصمیمگیرندهی بینالمللی، برای محافظت از غرب کوردستان به کار گرفته است.»
دیدگاه راهبردی اقلیم کوردستان
دلشاد شهاب بر دیدگاه راهبردی اقلیم کوردستان تأکید کرد و گفت: «در نتیجهی پیگیریهای مداوم اقلیم کوردستان و دوستان بینالمللی در خصوص وضعیت منطقه، این واقعیت برای همگان اثبات شده است که تا زمانی که ملت کورد به حقوق مشروع خود دست نیابد، این منطقه هرگز ثبات کامل را به خود نخواهد دید.»
پیامدهای امنیتی و اجماع جهانی
وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن هشدار نسبت به پیامدهای امنیتی ناشی از بیثباتی در سوریه، اظهار داشت: «ملت کورد یکی از عوامل اصلی شکست داعش بوده و جهان برای این فداکاری احترام قائل است. هرگونه بیثباتی و ظهور مجدد تروریسم در سوریه، بازتابی مستقیم بر وضعیت کلی عراق خواهد داشت.»
شهاب همچنین افزود: «هیچ کشور و جریانی از جنگ در سوریه حمایت نمیکند و اجماعی بینالمللی مبنی بر لزوم پایان دادن به درگیریهای نظامی وجود دارد.»