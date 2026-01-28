ابومیثاق مساری به کوردستان۲۴: چارچوب هماهنگی شیعه کاندید خود را برای نخستوزیری تغییر نمیدهد
اربیل (کوردستان۲۴) – انتظار میرود که چارچوب هماهنگی شیعه برای پاسخ دادن به پیام اخیر رئیسجمهور آمریکا، نشست برگزار کند و یکی از رهبران شیعه میگوید حاضر نیستند کاندید خود را برای سمت نخستوزیری عراق، تغییر دهند.
ابومیثاق مساری، از رهبران سازمان بدر به کوردستان۲۴ گفت: تاکنون چارچوب هماهنگی به طور رسمی تصمیم به برگزاری نشست نگرفته است، اما انتظار میرود که امشب، چهارشنبه ۲۸ ژانویه نشستی برگزار کند و درباره پیام اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفتوگو کند.
او گفت که چارچوب هماهنگی شیعه کاندید خود را برای سمت نخستوزیری عراق که نوری مالکی است، تغییر نخواهد داد.
دونالد ترامپ روز سهشنبه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث» به مقامات عراقی هشدار داد که اگر نوری مالکی را به عنوان نخستوزیر جدید این کشور انتخاب کنند، آمریکا کمکهای خود به عراق را قطع خواهد کرد.
او انتخاب نوری مالکی را «یک اشتباه کشنده» دانست و گفت که در آن صورت عراق به سمت شکست مستمر میرود.
هفته گذشته، چارچوب هماهنگی شیعه، نوری مالکی را به عنوان کاندید خود برای احراز سمت نخستوزیری عراق در دولت جدید این کشور، معرفی کرد.
نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون است و دو دوره سمت نخستوزیری عراق را در دست داشته است. دونالد ترامپ گفت که در دوره نخستوزیری او عراق با فقر و ناآرامی مواجه بوده است.
ب.ن