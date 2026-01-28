مردم کوردستان مخصوصا زنان با شرکت در کارزار کزی یا گیسوی بافتە، با انتشار تصاویری از بافتن گیسوهای خود در شبکه‌ی اجتماعی، بە این کارزار پیوستدند

استانداران اربیل و سلیمانیه در روز چهارشنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۸ بهمن ۱۴۰۴)، در اقداماتی جداگانه اما هم‌سو، طرح‌هایی را برای پاسداشت کارزار «کَزی» به عنوان نماد مقاومت، اتحاد ملی و ایستادگی در برابر ظلم تصویب و اعلام کردند.

امید خوش‌ناو، استاندار اربیل، روز چهارشنبه در نشستی با اعضای شورای شهرداری اربیل، ضمن تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی فعال اعضای شورا در خدمت‌رسانی به شهروندان و دولت اقلیم کوردستان، پیشنهادی مبنی بر نام‌گذاری یکی از تقاطع‌های شهر اربیل به نام «کَزی» را مطرح کرد.

استاندار اربیل در این نشست تصریح کرد که این موضوع به نمادی برای پافشاری بر مسائل ملی ملت کورد، احیای روحیه‌ی دفاع و مقابله با ظلم اشغالگران تبدیل شده است. وی تأکید ورزید که این نام‌گذاری ابعادی ملی و میهنی دارد و پیامی روشن برای ایجاد گفتمان واحد در میان ملت کورد محسوب می‌شود.

اعضای شورای شهرداری اربیل نیز پس از بررسی این موضوع، پیشنهاد امید خوش‌ناو را با اتفاق آرا تصویب کردند. این شورا بر اهمیت و محتوای این تصمیم تأکید ورزید و آن را گواهی بر این واقعیت دانست که ملت کوردستان در هر بخشی که باشند، با یک اندیشه و یک روح گرد هم می‌آیند.

احداث یادمان شکوه و اتحاد ملی در سلیمانیه

هم‌زمان با این رویداد، دکتر هوال ابوبکر، استاندار سلیمانیه، طی اطلاعیه‌ای از احداث مونیومنت (یادمان) «کَزی» در آینده‌ای نزدیک در شهر سلیمانیه خبر داد.

استاندار سلیمانیه اعلام کرد که استانداری پشتیبانی کامل خود را از پیشنهاد و ابتکار هنرمند «دلشاد بهادین» برای ساخت پروژه‌ی بزرگ هنری تحت عنوان «یادمان کَزی؛ یادمان شکوه، روز اتحاد ملی و میهنی، مقاومت و پیروزی کوردستان» ابراز می‌دارد.

دکتر هوال ابوبکر در پایان خاطرنشان کرد که این یادمان در شهر سلیمانیه بنا خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک با مشورت ریاست و شورای شهرداری سلیمانیه، اداره‌ی کل فرهنگ و هنر سلیمانیه و با مشارکت حامیان و نخبگان این حوزه، گام‌های عملی و شایسته‌ای برای اجرای آن برداشته خواهد شد.

کارزار «کَزی» (گیسو)؛ نماد ایستادگی ملی و همبستگی در کوردستان

کارزار «کَزی» (به معنای گیسو یا بافه‌ی مو در زبان کوردی)، در واکنش به انتشار تصاویر ویدئویی دلخراش از مناطق درگیر جنگ در شمال شرق سوریه (روژاوای کوردستان) شکل گرفت. گزارش‌های تأییدشده حاکی از آن است که گروه‌های مسلح وابسته به دمشق، پس از درگیری با نیروهای مدافع، اقدام به بی‌احترامی به پیکر جان‌باختگان، به‌ویژه بریدن گیسوی رزمندگان زن کورد کرده‌اند. این اقدام که با هدف تحقیر روانی و فرهنگی صورت گرفت، با موجی از خشم و همبستگی در سراسر مناطق کوردستانی و جامعه‌ی جهانی روبرو شد و به شکل‌گیری جنبشی تحت عنوان «کارزار کَزی» انجامید.

بازتاب در فرهنگ و هنر

قبل از همه، زنان در کوردستان و كشورهای خارج، زنان با شرکت در کارزار کزی یا گیسوی بافتە، با انتشار تصاویری از بافتن گیسوهای خود در شبکه‌ی اجتماعی، بە این کارزار پیوستدند

هنرمندان کورد در داخل و خارج از اقلیم کوردستان نقش برجسته‌ای در پیشبرد این کارزار ایفا کرده‌اند. سامان هدایت، مجسمه‌ساز برجسته‌ی مقیم آلمان، از تندیسی چوبی با عنوان «زن انقلابی کورد: کَزی» رونمایی کرد. وی اعلام کرده است که قصد دارد نسخه‌ی برنزی این اثر را بر روی چهار پایه‌ی سنگی (نماد چهار بخش کوردستان) نصب کند. همچنین لقمان احمد، هنرمند اهل روژاوا، نمایشگاهی تحت عنوان «گیسوان روژاوا» در برلین برپا کرده است.

این تحولات فرهنگی و اجتماعی در حالی رخ می‌دهد که منطقه شاهد تنش‌های فزاینده‌ی ژئوپلیتیک است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که دوره‌ی ریاست‌جمهوری خود را سپری می‌کند، سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در قبال گروه‌های شبه‌نظامی منطقه در پیش گرفته است. تحلیلگران معتقدند که همبستگی دولت اقلیم کوردستان با رویدادهای روژاوا، علاوه بر جنبه‌ی عاطفی، دارای پیامی راهبردی مبنی بر حفظ یکپارچگی فرهنگی در برابر فشارهای خارجی است.