شکایت علیه شبکههای الجزیره و الحدث در دادگاه اربیل
اربیل (کوردستان۲۴) – یک وکیل مشاور در اربیل، اعلام کرد که علیه تهاجم رسانهای نژادپرستانه از سوی شبکههای تلویزیونی عربی زبان الجزیره و الحدث به کوردها و غرب کوردستان، در دادگاه اربیل شکایت کردهاند و برای بستن دفاتر آن شبکهها در اربیل اقدام کردهاند.
چهارشنبه ۲۸ ژانویه، آسو هاشم، وکیل مشاور به کوردستان۲۴ گفت:«به دلیل خصومتورزی با مردم کورد و اقدام به تحریف اذهان عمومی و ترویج گفتمان شوونیستی در شبکههای الجزیره و الحدث، در ریاست دادستانی کل اربیل شکایت کردیم و به احتمال بسیار دفاتر آن شبکهها در اربیل بسته شوند و فعالیتشان متوقف شود.»
وی افزود:«ما جمعی از وکلا که حدودا ۱۵ نفر هستیم در دادستانی کل اربیل، شکایت کردیم.»
او توضیح داد: شکایت پذیرفته شده است و در روزهای آینده به آن رسیدگی خواهد شد. ما در شکایت خود خواستار بستن دفاتر و توقف فعالیتهای آن شبکهها در اقلیم کوردستان شدهایم، به خصوص در استان اربیل.»
با آغاز درگیری بین نیروهای سوریه دموکراتیک و ارتش عربی سوریه، رسانههای عربی و به خصوص شبکههای تلویزیونی الجزیره و الحدث، در پوشش اخبار و رویدادهای مربوطه، رویکرد نژادپرستانه و خصومتورزی با مردم کورد و حقوق کوردها را در پیش گرفتهاند و از حملات به کوردها حمایت میکنند.
مردم اقلیم کوردستان و جامعه کوردستانی خارج از میهن، کارزار وسیعی علیه شبکههای عربی زبان که با کوردها خصومتورزی میکنند، راهاندازی کردهاند و خواستار بستن دفاتر آن شبکهها در اقلیم کوردستان شدهاند.
ب.ن