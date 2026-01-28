مهلت کمپین جمع‌آوری کمک برای روژآوا در اربیل تمدید شد

2026-01-28 20:11

استاندار اربیل ضمن اعلام خبر جمع‌آوری ده‌ها کامیون مواد غذایی و اقلام ضروری، تأکید می‌کند که به دلیل مشارکت گسترده‌ی مردم و درخواست خیرین، مهلت کمپین جمع‌آوری کمک‌ها برای غرب کوردستان تمدید شده است.

امید خوشناو، استاندار اربیل، روز چهارشنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۸ بهمن ۱۴۰۴ )، در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه‌ی «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که مهلت کمپین «اربیل» برای جمع‌آوری کمک و یاری‌رسانی به کردهای غرب کوردستان تا روز شنبه تمدید شده است.

استاندار اربیل خاطرنشان کرد که تصمیم تمدید این مهلت بنا بر درخواست‌های مکرر شهروندان و خیرین در سطح استان اربیل اتخاذ شده است تا فرصت بیشتری برای مشارکت در این پویش ملی و بشردوستانه داشته باشند.

زمان و مکان دریافت کمک‌ها

امید خوشناو در خصوص زمان و مکان جمع‌آوری کمک‌ها توضیح داد که شهروندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲:۰۰ شب به محوطه‌ی مقابل «پارک شانه‌در» مراجعه کنند. وی افزود که تیم‌های استانداری اربیل و بنیاد خیریه‌ی بارزانی برای استقبال از اهداکنندگان و دریافت کمک‌ها آمادگی کامل دارند.

آمار کمک‌های جمع‌آوری‌شده

استاندار اربیل در بخش دیگری از سخنان خود، آماری از کمک‌های جمع‌آوری‌شده ارائه داد و گفت: «تاکنون بیش از ۶۵ کامیون مملو از مواد غذایی و اقلام ضروری آماده‌سازی شده است و مبلغ جمع‌آوری‌شده در صندوق‌های مستقر در محل کمپین نیز از مرز ۳۰۰ میلیون دینار فراتر رفته است.»

امید خوشناو همچنین تصریح کرد که این آمار تنها مربوط به مشارکت‌کنندگان میدانی در محل کمپین است و جدا از کمک‌های کلان و مستقیمی است که توسط هیئت سرمایه‌گذاری، بازرگانان و سرمایه‌داران شهر برای حمایت از خواهران و برادرانشان در غرب کوردستان اهدا شده است.