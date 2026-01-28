وزیر آموزش و پرورش: هزینه‌ی تحصیل دانش‌آموزی که به دلیل ترسیم پرچم کوردستان اخراج شده بود را متقبل می‌شوم

2026-01-28 18:15

وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان در واکنش به اخراج یک دانش‌آموز کورد در کرکوک به دلیل نقاشی پرچم کوردستان، ضمن حمایت قاطع از وی، دستور پیگیری فوری موضوع را صادر کرد.

آلان حَمه‌سعید، وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۸ بهمن ۱۴۰۴)، اعلام کرد که اخراج دانش‌آموزان به دلیل ابراز علاقه به میهن و پرچم کوردستان غیرقابل‌قبول است. این واکنش پس از آن صورت گرفت که دیار خلیل، دانش‌آموز کورد در یکی از مدارس غیردولتی کرکوک (وابسته به سیستم فدرال)، به دلیل ترسیم پرچم کوردستان در زنگ هنر، از مدرسه اخراج شده بود.

وزیر آموزش و پرورش در این باره اظهار داشت: «بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، به مدیرکل آموزش زبان کوردی دستور دادم که با مدیرکل آموزش و پرورش کرکوک در دولت فدرال تماس بگیرد. مقامات مربوطه وعده دادند که ضمن حل مشکل در روز آینده، با مسئولان مدرسه نیز برخورد قانونی صورت گیرد.»

آلان حمه‌سعید همچنین تصریح کرد: «به‌عنوان حمایتی از این فرزند عزیز، تصمیم گرفتم تمام هزینه‌های تحصیلی وی را شخصاً بر عهده بگیرم. اطمینان می‌دهم که این دانش‌آموز از تحصیل باز نخواهد ماند و علاوه بر حل مشکل فعلی، درهای تمام مدارس کوردی ما در کرکوک نیز به روی او باز است.»

مادر دیار خلیل در گفتگو با کوردستان ۲۴ گفت: «پسرم با ناراحتی بسیار از مدرسه بازگشت و گفت که مدیر مدرسه به دلیل کشیدن پرچم کوردستان او را اخراج کرده و روی پرونده‌اش خط قرمز کشیده است.»

دیار خلیل نیز تأکید کرد که پیش از کشیدن نقاشی از معلم اجازه گرفته بود، اما پس از آن با حکم اخراج مواجه شد.