نوری مالکی به هشدارهای ترامپ واکنش نشان داد

چارچوب هماهنگی نشست اضطراری برگزار می‌کند

2026-01-28 16:12

رئیس ائتلاف دولت قانون ضمن رد مداخله‌ی ایالات متحده در امور داخلی عراق، اظهارات دونالد ترامپ را نقض حاکمیت ملی دانست. هم‌زمان، سران چارچوب هماهنگی شیعیان برای بررسی این تهدیدات و تأکید مجدد بر حمایت از نامزدی مالیکی، نشستی اضطراری برگزار می‌کنند.

نوری مالیکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نامزد نخست‌وزیری عراق فدرال، روز چهارشنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۸ بهمن ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس»، به هشدارهای صریح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، واکنش نشان داد. وی این پیام را دقایقی پس از انتشار اولیه حذف و مجدداً با اعمال برخی تغییرات بارگذاری کرد.

در متن پیام اصلاح‌سده‌ی نوری مالیکی آمده است: «ما دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی عراق را به طور کامل رد می‌کنیم. این اقدام را نقض حاکمیت و برخلاف نظام دموکراتیک عراق پس از سال ۲۰۰۳ می‌دانیم و آن را تعرضی به تصمیم چارچوب هماهنگی برای تعیین نامزد نخست‌وزیری قلمداد می‌کنیم.»

شایان ذکر است که مالیکی در نسخه‌ی اولیه‌ی پیام خود به عبارت «نظام دموکراتیک عراق پس از سال ۲۰۰۳» اشاره‌ای نکرده بود، اما در متن نهایی بر آن تأکید ورزید.

رئیس ائتلاف دولت قانون با بیان اینکه زبان گفت‌وگو میان کشورها تنها گزینه‌ی سیاسی منطقی برای تعامل است، خاطرنشان کرد که توسل به زبان دستور و تهدید پذیرفتنی نیست. وی در پایان بر پایبندی خود به تصمیمات ائتلاف متبوعش تأکید کرد و افزود: «با تکیه بر احترام به اراده‌ی ملی و تصمیم چارچوب هماهنگی که قانون اساسی عراق آن را تضمین کرده است، تا دستیابی به نتیجه‌ی نهایی که منافع عالی ملت عراق را تأمین کند، به فعالیت خود ادامه خواهم داد.»

هشدارهای صریح رئیس‌جمهور آمریکا

این موضع‌گیری تند پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، شامگاه سه‌شنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۷ بهمن ۱۴۰۴)، در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «تروث سوشیال» نسبت به بازگشت مالیکی به قدرت هشدار داده بود.

رئیس‌جمهور آمریکا در پیام خود نوشته بود: «شنیده‌ام که عراق ممکن است با بازگرداندن نوری مالیکی به عنوان نخست‌وزیر، گزینه‌ی بسیار بدی را انتخاب کند.» دونالد ترامپ همچنین تصریح کرده بود که بازگشت مالیکی به رأس هرم قدرت، واشنگتن را ناچار به توقف کامل کمک‌های نظامی و اقتصادی به عراق خواهد کرد و این کشور را به سوی شکستی دائمی و جبران‌ناپذیر سوق خواهد داد.

گفتنی است چارچوب هماهنگی شیعیان در اوایل هفته‌ی جاری، به صورت رسمی نوری مالیکی را به عنوان نامزد نهایی خود برای تصدی پست نخست‌وزیری آینده‌ی عراق معرفی کرده بود.

نشست اضطراری در بغداد

در پی تشدید تنش‌های لفظی، یک منبع آگاه در چارچوب هماهنگی به کوردستان ۲۴ اعلام کرد که سران این ائتلاف شامگاه امروز برای بررسی وضعیت موجود تشکیل جلسه می‌دهند.

به گفته‌ی این منبع، نشست مذکور رأس ساعت ۱۹:۰۰ در منزل نوری مالیکی برگزار می‌شود. محور اصلی این گفت‌وگوها، بررسی و تحلیل اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین اتخاذ موضعی واحد مبنی بر تداوم حمایت قاطع از نامزدی نوری مالیکی برای تشکیل دولت جدید خواهد بود.