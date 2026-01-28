سازمان ملل از آوارگی ۱۷۰ هزار نفر خبر داد

2026-01-28 19:25

وزارت کشور سوریه دستورالعمل اجرایی لغو نتایج سرشماری سال ۱۹۶۲ را ابلاغ کرد؛ هم‌زمان با سفر فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک به دمشق، درگیری‌ها متوقف شد و سازمان ملل از آوارگی ۱۷۰ هزار نفر خبر داد.

روز چهارشنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۸ بهمن ۱۴۰۴)، تحولات سرنوشت‌سازی در عرصه‌ی سیاسی و میدانی سوریه رقم خورد. در حالی که دمشق فرمانی تاریخی برای حل معضل تابعیت کوردهای این کشور صادر کرد، گزارش‌ها از توقف درگیری‌ها میان ارتش سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) و همچنین وضعیت وخیم انسانی در مناطق درگیر حکایت دارد.

پایان بحران هویت؛ اعطای شناسنامه به کوردهای سوریه

وزارت کشور سوریه در اقدامی بی‌سابقه و فوری، دستورالعمل اجرایی فرمان شماره ۱۳ ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۶ را به اداره‌ی کل امور ثبت احوال (نفوس) ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل که نسخه‌ای از آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، تمامی آثار حقوقی ناشی از سرشماری سال ۱۹۶۲ در استان حسکه لغو می‌شود.

در متن این ابلاغیه که به امضای سرلشکر انس خطاب، وزیر کشور سوریه رسیده است، بر اجرای دقیق ماده‌ی ۴ فرمان مذکور تأکید شده است. طبق این فرمان، تمامی قوانین و رویه‌های استثنایی که پیش‌تر علیه کوردهای سوریه اعمال می‌شد، باطل اعلام گردید.

وزارت کشور سوریه تصریح کرده است که تابعیت سوری باید به تمام شهروندانِ با اصالت کورد که ساکن خاک سوریه هستند، اعطا شود. این حکم شامل همه‌ی گروه‌ها، از جمله افراد فاقد شناسنامه (مکتوم‌القید) می‌شود و آنان از این پس در حقوق و تکالیف با سایر شهروندان برابر خواهند بود. وزیر کشور همچنین دستور داده است که تسهیلات ویژه‌ای برای «خویشاوندان کورد» (أهلنا الكرد) در نظر گرفته شود و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی حداکثر تا تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۶ (۱۶ بهمن ۱۴۰۴) به اتمام رسد.

این تصمیم به عنوان یک چرخش تاریخی در وضعیت کوردهای سوریه ارزیابی می‌شود؛ قشری که به دلیل سرشماری سال ۱۹۶۲، دهه‌ها از حق شهروندی محروم بودند و به عنوان «بیگانه» یا «مکتوم» با آنان برخورد می‌شد.

توقف درگیری‌ها و مذاکرات دمشق

هم‌زمان با تحولات سیاسی، گزارش‌های میدانی از برقراری آرامش در جبهه‌های نبرد خبر می‌دهند. درگیری‌های سنگین میان نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) و ارتش عربی سوریه در شهرهای کوبانی، حسکه و شهرک چل‌آقا متوقف شده است.

دیلان بارزان، خبرنگار میدانی، روز چهارشنبه از قامشلو گزارش داد که پس از تنش‌های اخیر، سکوت و آرامش بر مناطق کوردستانی حکم‌فرما شده است. این کاهش تنش‌ها هم‌زمان با سفر مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک، به دمشق صورت گرفت.

بر اساس گزارش منابع آگاه، هیئت هسد به ریاست مظلوم عبدی عصر سه‌شنبه وارد دمشق شد و با مقامات ارشد سوری در خصوص آتش‌بس و اجرای مفاد توافق‌نامه‌ها گفت‌وجو کرد. منابع سوری اعلام کردند که در این نشست، تفاهم‌های جدیدی برای توقف جنگ و استقرار نیروهای امنیت داخلی در مناطق عرب‌نشین حسکه و قامشلو حاصل شده است. اگرچه گزارش‌هایی مبنی بر ورود نیروهای امنیتی حکومت سوریه به مناطق عرب‌نشین حسکه منتشر شده، اما این خبر هنوز به صورت رسمی تأیید نشده است.

بحران انسانی و آمار نگران‌کننده‌ی آوارگان

در بُعد انسانی، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد (OCHA) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که تنش‌های اخیر در شمال شرق سوریه منجر به آوارگی بیش از ۱۷۰ هزار شهروند شده است.

طبق این گزارش، از تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴) و با تشدید درگیری‌ها در استان‌های حلب، رقه و حسکه، موج گسترده‌ای از جابه‌جایی جمعیت در منطقه رخ داده است. سازمان ملل وضعیت انسانی در شهر کوبانی را به دلیل محاصره‌ی شهر و قطع خدمات حیاتی نظیر آب، برق و اینترنت، بسیار وخیم توصیف کرد.

با این وجود، تیم‌های امدادی سازمان ملل موفق شده‌اند کمک‌های اولیه شامل پتو، تشک و وسایل گرمایشی را برای حدود ۴۵۰ هزار نفر تأمین کنند و بسته‌های غذایی و ملزومات ویژه را به دست ۱۵۰۰ کودک برسانند.