تاکید سناتورهای آمریکایی بر حفظ ائتلاف با کوردها

2026-01-28 14:41

اربیل (کوردستان۲۴) – دو سناتور آمریکایی بر حفظ ائتلاف با کوردها تاکید می‌کنند و می‌گویند که نباید پرزیدنت بارزانی و مردم کورد را تنها گذاشت.

کریس کونز و ریک اسکات، در گفت‌وگو با رحیم رشیدی، گزارشگر کوردستان۲۴ در واشنگتن، بر حمایت خود از کوردها تاکید کردند.

این سناتورها خواستار آن شدند که دولت آمریکا از هم‌پیمانان خود در سوریه و عراق محافظت کند و از هرگونه خشونتی جلوگیری کند.

سناتور کریس کونز، عضو کمیسیون روابط خارجی در مجلس سنا، بر اهمیت تداوم روابط با پرزیدنت مسعود بارزانی و حمایت از ایشان تاکید کرد و گفت:«به اعتقاد من تداوم ارتباط با پرزیدنت بارزانی و حمایت از ایشان مهم است، ایشان سالهای طولانی یک شریک قابل اعتماد و دلسوز برای ایالات متحده بوده است.»

او نگرانی خود را از وضعیت شمال شرق سوریه ابراز کرد و گفت:«نباید عقب‌نشینی کنیم و به پیشروی نیروهای مسلح سوریه اجازه دهیم. باید به جای آن از نیروهای سوریه دموکراتیک حمایت کنیم.»

وی از دولت دونالد ترامپ خواست که از نیروهای سوریه دموکراتیک دفاع کند که تحت «فشار بزرگی» قرار گرفته‌اند. کونز به فداکاری‌های نیروهای سوریه دموکراتیک اشاره کرد و گفت:«آنها در کنار آمریکا‌یی‌ها خدمت کرده‌اند. آنها برای آزادی جنگیدند. بسیار مهم است که در این لحظات حساس آنها را تنها نگذاریم.»

این سناتور با صراحت خطاب به دولت آمریکا گفت:«امیدوارم که پرزیدنت ترامپ و مقامات دولت فعلی، این حقیقت را به روشنی درک کنند که ما می‌دانیم، ما در شمال شرق سوریه یک هم‌پیمان کورد مهم و شایسته را داریم که به حمایت ما نیاز دارد.»

سناتور ریک اسکات نیز بر حمایت مردم آمریکا از کوردها در عراق و سوریه تاکید کرد و گفت:«برای آنها موفقیت روزافزون آرزو می‌کنیم.»

او از دخالت خارجی در امور عراق هشدار داد و تاکید کرد که باید اجازه داده شود عراقی‌ها دولت خودشان را انتخاب کنند.

این سناتور همچنین بر پرهیز از خشونت و تلاش برای برقراری ثبات تاکید کرد.

ب.ن