تلفیق اعتراضات خیابانی و نشست سران چارچوب هماهنگی در بغداد

2026-01-28 20:47

هم‌زمان با تظاهرات هزاران نفری در بغداد علیه مداخله‌ی واشنتن در انتخاب نخست‌وزیر، رهبران چارچوب هماهنگی برای تدوین پاسخی قاطع به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا گردهم آمدند.

روز چهارشنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۸ بهمن ۱۴۰۴)، شهر بغداد صحنه‌ی واکنش‌های تند سیاسی و مردمی نسبت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بود. شوان جباری، خبرنگار کوردستان۲۴ در بغداد، گزارش داد که نشست سران چارچوب هماهنگی با هدف بررسی و پاسخگویی به مواضع کاخ سفید آغاز شده است.

طبق گزارش‌های دریافتی، محور اصلی این نشست رد مداخلات خارجی در پروسه‌ی انتخاب نخست‌وزیر و تأکید بر استقلال تصمیم‌گیری سیاسی در عراق است. سلام جزایری، عضو دفتر سیاسی عصائب اهل‌حق، در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ تصریح کرد که در این جلسه گفت‌وگوهای فشرده‌ای درباره‌ی مداخلات آمریکا صورت می‌گیرد و پاسخی صریح و روشن به واشنتن داده خواهد شد. وی تأکید کرد که انتخاب نخست‌وزیر مسئله‌ای کاملاً داخلی است و اجازه‌ی دخالت به هیچ طرف خارجی داده نمی‌شود.

همچنین ائتلاف نصر به ریاست حیدر عبادی، با صدور بیانیه‌ای از نیروهای ملی خواست تا در برابر تهدیدات مطرح‌شده، منافع عمومی را در اولویت قرار دهند و بحران‌های جاری را با درایت مدیریت کنند.

نوری مالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون و نامزد پست نخست‌وزیری، واکنشی متفاوت و خبرساز از خود نشان داد. وی پیامی را در صفحه‌ی رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» منتشر و دقایقی بعد حذف کرد، اما سپس نسخه‌ی ویرایش‌شده‌ای از آن را مجدداً بارگذاری نمود. مالکی در پیام جدید خود اعلام کرد که دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی عراق را کاملاً رد می‌کند. وی این اقدام را نقض حاکمیت ملی و برخلاف اصول دموکراتیک عراق پس از سال ۲۰۰۳ دانست و آن را تعرضی به حق چارچوب هماهنگی در تعیین نامزد نخست‌وزیری قلمداد کرد.

هم‌زمان با تحرکات سیاسی، هزاران نفر از شهروندان در بغداد دست به تظاهرات زدند. معترضان با در دست داشتن پرچم عراق و تصاویر رهبران چارچوب هماهنگی، شعارهایی علیه سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا سر دادند. شعارهایی نظیر «بله به حاکمیت»، «تصمیم ما مستقل است» و «تهدیدات ترامپ درباره‌ی مالکی را نمی‌پذیریم» در فضای تظاهرات طنین‌انداز شد.

یکی از سازمان‌دهندگان این تجمع اعلام کرد که حضور مردم در خیابان پیامی آشکار به کاخ سفید است مبنی بر اینکه دوران تحمیل اراده بر عراق به پایان رسیده است و قطع کمک‌های مالی نمی‌تواند اراده‌ی عراقی‌ها را برای تعیین سرنوشت خود تغییر دهد.

این موج از تنش‌ها پس از آن آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۷ بهمن ۱۴۰۴)، در پیامی شدیداللحن هشدار داد که بازگشت نوری مالکی به رأس قدرت، «اشتباهی کشنده» خواهد بود. رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه‌ی اجتماعی «تروث» نوشت که چنین اقدامی واشنتن را ناچار می‌کند تا تمام کمک‌های نظامی و اقتصادی خود به عراق را متوقف سازد؛ امری که به گفته‌ی او، عراق را به سوی شکستی همیشگی سوق می‌دهد و شانس این کشور برای موفقیت و حفظ آزادی را از بین می‌برد.