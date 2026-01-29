فرحان حق به کوردستان۲۴: از دولت سوریه میخواهیم تا کوردها و همه جوامع را نمایندگی کند
اربیل (کوردستان۲۴) – فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در مصاحبه با کوردستان۲۴، موضع سازمان ملل درباره وضعیت سوریه و غرب کوردستان را بیان کرد.
فرحان حق، تاکید کرد که سازمان ملل متحد، برای توقف جنگ و آغاز گفتوگو تلاش میکند. او گفت:«از دولت سوریه میخواهیم که یک دولت فراگیر باشد و همه جوامع را نمایندگی کند، اعم از کورد و جوامع ملیتی و دینی دیگر از جمله علویها و دروزیها.»
همچنین تاکید کرد که حفظ حقوق اساسی جوامع در اولویت کار آنها قرار دارد.
در خصوص وضعیت انسانی نیز اظهار داشت که توانستهاند ۲۴ کامیون باری حامل کمکهای بشردوستانه (خوراک، دارو و نیازهای زمستانی) به شهر کوبانی ارسال کنند. همچنین از تلاش برای ارسال کمکهای بیشتر و تامین خدمات عمومی برای ساکنان شهر خبر داد و گفت که پس از بازگشایی دروازههای حلب و حسکه، از طریق سازمان پناهندگان برای ارسال کمک به اردوگاه الهول تلاش میکنند.
فرحان حق، نگرانی خود را از نقض آتشبس در برخی نقاط ابراز کرد و گفت: ما طرفین را به خصوص دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک را به پایبندی به آتشبس ۱۵ روزه، تشویق میکنیم.
معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گفت که دفتر سازمان ملل برای بازگردندان طرفها به میز مذاکره تلاش میکند. شورای امنیت سازمان ملل نیز بر اوضاع نظارت میکند تا دو طرف به حفظ آتشبس پایبند باشند و راهحلی سیاسی برای رفع بحران پیدا کنند.
ب.ن