هشدار پاتریارک ساکو درباره آینده عراق

پاتریارک ساکو خطاب به عراقی‌ها: برای صلح به جای هیجان، به گفت‌وگو روی بیاورید

2026-01-28 23:53

پاتریارک کلیسای کلدانی در عراق و جهان، با تمرکز بر وضعیت حساس عراق و منطقه، هشدار داد که جهان به سوی نظام «تک‌قطبی» جدیدی پیش می‌رود. ساکو از بازیگران سیاسی عراق خواست تا منافع عالی کشور را در اولویت قرار دهند و با حکمت و دوراندیشی با تغییرات ژئوپلیتیکی برخورد کنند تا کشور از ویرانی و آشوب در امان بماند.

روز چهارشنبه، ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۸ بهمن ۱۴۰۴)، کاردینال لوئیس رافائل ساکو، پاتریارک کلیسای کلدانی در عراق و جهان، در سخنانی اعلام کرد که نظام جهانی دچار تغییری بنیادین شده و اکنون تنها یک قطب آن را اداره می‌کند.

وی تأکید کرد که رئیس‌جمهور آمریکا برخلاف پیشینیان خود، برای ترسیم مجدد نقشه‌ی «خاورمیانه‌ی جدید» تلاش می‌کند و این امر ایجاب می‌کند که طرف‌ها به جای برخورد احساسی و هیجانات سیاسی، با جدیت و عقلانیت با این تغییرات تعامل کنند.

وی همچنین افزود: «من از سیاست آمریکا دفاع نمی‌کنم، اما به‌عنوان یک شخصیت مذهبی نمی‌خواهم به کسی آسیبی برسد.»

حمایت از فراخوان هوشیاری

کاردینال ساکو ضمن ابراز خرسندی از بیانیه‌ی منتشرشده توسط دفتر نوری مالکی، از آن قدردانی کرد.

ساکو تأکید کرد که با محتوای این بیانیه که می‌گوید «ما از مرحله‌ای بسیار حساس عبور می‌کنیم و این وضعیت می‌طلبد که همگان دارای بالاترین سطح هوشیاری و حس مسئولیت‌پذیری باشند»، هم‌نظر است.

کاردینال اشاره کرد که برخورد با تهدیدات و پرونده‌های حساس نیازمند خویشتن‌داری و دیپلماسی هوشمندانه است.

کاردینال ساکو با انتقاد شدید از درگیری جریان‌های سیاسی بر سر قدرت و پول گفت: «متأسفانه آنچه می‌بینیم جنگ برای منافع مالی است، نه برای میهن و شهروندان خسته.»

وی توجه همگان را به این نکته جلب کرد که سخنان رئیس‌جمهور آمریکا تصادفی و شوخی نیست، بلکه تصمیمی «قطعی» برای دستیابی به خواسته‌ها از طریق دیپلماسی یا نیروی نظامی است.

نامبرده تأکید کرد که ضروری است دولتی قوی و کارآمد (تکنوکرات) از افراد پاک‌دست و میهن‌دوست تشکیل شود که توانایی رویارویی با چالش‌ها و ارائه‌ی خدمات را داشته باشند.

پنج چالش خطرناک برای آینده‌ی عراق

ساکو هشدار داد که اگر درگیری میان آمریکا و ایران شدیدتر شود، عراق با این پنج خطر مواجه خواهد شد:

۱. سلاح‌های کنترل‌نشده: وجود سلاح خارج از کنترل دولت که منجر به آشوب امنیتی و احتمال وقوع جنگ داخلی می‌شود.

۲. فروپاشی اقتصادی: اقتصاد عراق که ۹۰ درصد به نفت وابسته است، با شوک بزرگ، کاهش ارزش دینار و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو خواهد شد.

۳. ضعف نهادها: فساد و ضعف نهادهای دولتی مانع از کنترل بحران‌ها می‌شوند.

۴. فروپاشی زیرساخت‌ها و بدهی‌ها: فرسودگی زیرساخت‌ها و بار سنگین بدهی‌های خارجی، توانایی دولت را برای هرگونه پاسخگویی سریع محدود می‌کنند.

۵. بازگشت افراط‌گرایی: احتمال ظهور مجدد گروه‌های تندرو و درگیری‌های فرقه‌ای که تمامیت ارضی را تهدید می‌کنند.

کاردینال ساکو در پایان سخنانش از مراجع دینی خواست تا حاکمان را برای در پیش‌گرفتن مسیر عقلانیت و یک راهبرد دقیق راهنمایی کنند تا عراق از پرتگاه و ویرانی دور بماند.