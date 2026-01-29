عدنان بوزان خواستار باز شدن مسیرها برای ارسال کمکهای بنیاد خیریه بارزانی به کوبانی شد
اربیل (کوردستان۲۴) – عدنان بوزان، رئیس بخش کوبانیِ شورای میهنی کورد در سوریه، در گفتوگوی اختصاصی با کوردستان۲۴، از وخامت اوضاع انسانی در شهر کوبانی هشدار داد و گفت که شهر کاملا محاصره شده است.
او وضعیت سلامت کودکان را بسیار پرخطر توصیف کرد و گفت که به علت سرما و کمبود نیازمندیها، بیماریهای تنفسی، پوستی و معده شیوع پیدا کرده است و نشانههای سوءتغذیه در کودکان دیده میشود.
عدنان بوزان تاکید کرد که شیر و دارو در داروخانهها وجود ندارد و عملهای جراحی به دلیل کمبود ابزارهای پزشکی انجام نمیشوند.
وی افزود: بیش از ۱۰ روز است که برق و اینترنت قطع شده و شهر در تاریکی مطلق فرو رفته است و قطع برق باعث از کار افتادن پمپهای آب شده و قیمت یک تانکر آب به ۱۲۵ هزار لیره سوری (حدود ۱۱ دلار) افزایش پیدا کرده است. قیمت آرد و نان هم به خاطر کمبود در انبارها بسیار افزایش یافته است.
عدنان بوزان توضیح داد: کوبانی کاملا محاصره شده است و هیچ راهی برای رساندن خوراک و سوخت به مردم وجود ندارد.
رئیس بخش کوبانیِ شورای میهنی کورد در سوریه، از دولت موقت خواست که مسیر ارسال کمکهای بشردوستانه را باز کند، به خصوص برای ارسال کمکهای بنیاد خیریه بارزانی که یک سازمان مستقل است و برای کمکرسانی آمادگی دارد.
او گفت که برای جلوگیری از وقوع فاجعه انسانی، به طور مستمر با طرفهای بینالمللی در تماس هستند.
ب.ن