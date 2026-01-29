2026-01-29 12:02

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز پنجشنبه ۲۹ ژانویه، اداره رسانه و اطلاع‌رسانی دولت اقلیم کوردستان، با ارائه ارقام و اطلاعات، گزارش دقیقی درباره خسارات جنایات رژیم سابق عراق در سالهای ۱۹۶۳ – ۲۰۰۳ علیه مردم کوردستان را منتشر کرد.

بر پایه گزارش، خسارات ناشی از جنایات رژیم سابق عراق علیه مردم کوردستان، برابر است با ۳۸۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار.

جزئیات خسارات:

1- خسارات انسانی: بزرگترین بخش خسارات است و ۳۰۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

2- خسارات مالی: معادل ۳۲.۸ میلیارد دلار، خسارات مالی به زیرساخت و اموال و سرمایه‌های شهروندان، وارد شده است.

3- خسارات وارده شده به محیط زیست و پیامدهای غیرمستقیم: در اثر آسیب رساندن به محیط زیست و پیامدهای غیرمستقیم آن، معادل ۱۰ میلیارد دلار خسارت وارد شده است.

4- نادیده گرفتن عمدی و عدم بازسازی: به علت نادیده گرفتن عمدی و عدم بازسازی، معادل ۳۵ میلیارد دلار، به مناطق خسارات وارد شده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که رژیم سابق عراق، جنایات زنجیره‌ای ضدبشری بزرگی علیه مردم کوردستان انجام داده است که بمباران شیمایی و عملیات نسل‌کشی انفال و ویران کردن هزاران روستا، بخشی از آن است.

اداره رسانه و اطلاع‌رسانی، تاکید کرده است: بر مبنای قانون اساسی عراق فدرال، دولت فعلی عراق به عنوان وارث رژیم‌های سابق، از لحاظ قانونی مسئول است و باید خسارات وارد شده به مردم را جبران کند و این مبالغ را به عنوان حقوق مشروع مردم کورد به آنها پرداخت کند.

