واکنش پارلمان اروپا به حملات علیه غرب کوردستان
نمایندگان پارلمان اروپا: سکوت در برابر کشتار کوردهای غرب کوردستان، مشارکت در جنایت است
شماری از نمایندگان پارلمان اتحادیهی اروپا در پیامهای جداگانهای نسبت به وضعیت خطرناک غرب کوردستان هشدار دادند و اعلام کردند که سکوت جامعهی بینالمللی در برابر این حملات به معنای مشارکت در جنایت است و اروپا باید برای حفاظت از کوردهایی که جهان را از شر داعش حفظ کردند، مداخلهی فوری کند.
یوناس سیوستت، عضو پارلمان اروپا، نگرانی عمیق خود را از اینکه کوردهای سوریه تحت حملات وحشیانه، نهتنها از سوی ارتش سوریه بلکه از جانب گروههای جهادی تندرو قرار دارند، ابراز کرد.
وی در این خصوص اظهار داشت: «زمان آتشبس فرا رسیده است؛ حملات به کوردها باید متوقف شود و نیروها باید عقبنشینی کنند و به میز مذاکره بازگردند.»
لزوم اقدام فوری اروپا
از سوی دیگر، سیسیلیا استرادا، دیگر نمایندهی پارلمان اروپا تأکید کرد که غرب کوردستان بار دیگر محاصره شده است و نهادهای اروپایی باید هماکنون اقدام کنند.
استرادا گفت: «ضروری است از ملت کورد محافظت کنیم، همانطور که آنان زمانی که علیه داعش میجنگیدند و آنها را شکست میدادند، از ما محافظت کردند. همچنین باید از آن تجربهی کمیاب دموکراسیِ خودگردان در شمال شرق سوریه حفاظت کنیم.»
هشدار درباره مشارکت در جنایت
دانیل آتارد، عضو پارلمان اروپا، بهشدت از موضع جامعهی بینالمللی انتقاد کرد و بیان داشت: «ما اینجا هستیم تا خواستار موضعی روشن باشیم؛ پذیرفتنی نیست که کشتار دستهجمعی علیه کوردها در برابر چشمان جامعهی بینالمللی انجام شود، زیرا سکوت ما، ما را شریک جرم میکند.»
آتارد همچنین افزود: «نباید پول اروپا به دست رژیمی برسد که مشغول کشتار مردم کورد در غرب کوردستان است.»
همزمان، مارکو تارکوینیو، نمایندهی ایتالیایی در پارلمان اروپا خاطرنشان کرد که هرگونه حمله به غرب کوردستان در این مقطع، حمله به دموکراسی و حمله به امید در خاورمیانه است؛ ازاینرو بسیار مهم است که پارلمان اروپا بهطور جدی به مردم آن منطقه توجه کند.