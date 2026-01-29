الینا والتونن در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ بر لزوم حمایت از تمامی مولفه‌ها و ملت‌های سوریه و مداخله‌ی اروپا برای توقف درگیری‌ها تأکید کرد

2026-01-29 16:44

الینا والتونن، وزیر امور خارجه‌ی فنلاند، روز پنجشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۹ بهمن ۱۴۰۴ ) در گفت‌وگو با خبرنگار کوردستان۲۴ اظهار داشت که فنلاند از یکپارچگی کامل و رعایت حقوق بشر برای تمام ملت‌ها و مولفه‌ها در سوریه با جدیت حمایت می‌کند.

در همین راستا، تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا نیز با صدور پیام‌هایی جداگانه، نسبت به وضعیت خطرناک در غرب کوردستان هشدار دادند. این نمایندگان اعلام کردند که سکوت جامعه‌ی جهانی در برابر این حملات به معنای مشارکت در جنایت است و اروپا باید برای حفاظت از کوردهایی که جهان را در برابر داعش محافظت کردند، فوراً مداخله کند.

یوناس شوستد، عضو پارلمان اروپا، نگرانی عمیق خود را از حملات وحشیانه علیه کوردهای سوریه، که نه تنها توسط ارتش سوریه بلکه از سوی گروه‌های جهادی تندرو انجام می‌شود، ابراز داشت. وی تأکید کرد که زمان آتش‌بس فرا رسیده است و باید حملات علیه کوردها متوقف، نیروها عقب‌نشینی و طرفین به میز گفتگو بازگردند.

سیسیلیا استرادا، دیگر نماینده‌ی پارلمان اروپا نیز خاطرنشان کرد که روژاوا بار دیگر محاصره شده است و نهادهای اروپایی باید در این مقطع زمانی اقدام فوری انجام دهند.