2026-01-29 12:47

اربیل (کوردستان۲۴) – شرکت بازاریابی برای نفت عراق – سومو، اعلام کرد که از امضای قرارداد با هر پالایشگاه در هر نقطه جهان استقبال می‌کنند و بر موفقیت‌آمیز بودن توافق با اقلیم کوردستان، تاکید کرد.

علی نزار الشاطری، مدیرکل سومو، اعلام کرد که شرکت متبوع در تعامل با مشتری‌های قابل اعتماد، سیاستی ملایم در پیش می‌گیرد، به خصوص در رابطه با بازاریابی برای نفت خام.

مدیرکل سومو، گفت که برای امضای قرارداد با صاحبان پالایشگاه‌ها در هر جایی که باشند، آمادگی دارند، به شرطی که دو هدف اصلی آنها را محقق کنند:

- فروش کامل نفت موجود برای صادرات.

- کسب بالاترین سطح درآمد.

مدیرکل سومو در خصوص روابط با اقلیم کوردستان نیز توافق تاریخی بر سر بازاریابی برای نفت اقلیم کوردستان را «موفقیت‌آمیز» توصیف کرد و گفت که آن توافق تا پایان ماه مارس سال جاری تمدید شده است.

همچنین تاکید کرد که همه طرف‌ها برای تمدید توافق تلاش می‌کنند، تا موفقیت ادامه پیدا کند.

روز یکشنبه ۲۵ ژانویه، شرکت سومو آمار رسمی صادرات و درآمد نفت در ماه دسامبر ۲۰۲۵ را منتشر کرد که در آن آمده است، بیش از ۱۰۷ میلیون بشکه نفت صادر شده و ۵ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۵۲۷ آن نفت اقلیم کوردستان بوده که از طریق بندر جیحان صادر شده است. همچنین درآمد آن را ۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۶۱۰ دلار اعلام کرد.

ب.ن