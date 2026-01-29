2026-01-29 15:12

اربیل (کوردستان۲۴) – مشاور رئیس اقلیم کوردستان در امور نظامی، اعلام کرد که وجود عناصر داعشی در منطقه به خصوص در عراق و سوریه، زمینه را برای ظهور دوباره داعش فراهم می‌کند.

پنجشنبه ۲۹ ژانویه، بابکر زیباری، مشاور رئیس اقلیم کوردستان در امور نظامی، اعلام کرد داعشی‌هایی که با وقوع درگیری بین نیروهای سوریه دموکراتیک و ارتش عربی سوریه از زندان‌ها فرار کردند، برای امنیت منطقه خطر ایجاد می‌کنند و این احتمال ظهور دوباره داعش در عراق و سوریه را افزایش داده ‌است.

وی افزود:«اختلاف بین عراق و سوریه در نقاط مرزی، زمینه را برای نفوذ داعشی‌ها به خاک عراق فراهم کرد. داعشی‌ها به دنبال فرصتی هستند تا دوباره در عراق و سوریه دست به تحرکات تروریستی بزنند.»

بابکر زیباری گفت:«خطر ظهور دوباره داعش برای اقلیم کوردستان وجود ندارد، زیرا دولت اقلیم کوردستان مرزهای خود را به خوبی تحت کنترل دارد و داعش نمی‌تواند از مرزهای اقلیم کوردستان عبور کند و خطر ایجاد کند.»

مشاور رئیس اقلیم کوردستان در امور نظامی، در خصوص اوضاع فعلی سوریه گفت:«در سوریه اوضاع آشفته است، دولت عربی سوریه قادر به کنترل گروه‌های شبه‌نظامی نیست، آنها حتی به تعهدات و توافقات پایبند نیستند و عمل نمی‌کنند. آنها از دولت سوریه فرمان نمی‌گیرند و احمد الشرع بر آنها تسلط ندارد، اما مطمئن باشید که در جنگ با کوردها پیروز نخواهند شد و نمی‌توانند وارد خاک غرب کوردستان شوند.»

