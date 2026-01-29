بنیاد خیریه بارزانی: ۶،۶۰۹ خانواده از کمکهای بنیاد بهرهمند شدهاند
اربیل (کوردستان۲۴) – بنیاد خیریه بارزانی، در پنجمین گزارش خود درباره ارسال کمکهای بشردوستانه به غرب کوردستان، مجموع آمار و فعالیتهای مربوطه را منتشر کرد.
این گزارش دربرگیرنده تمام فعالیتهای بنیاد از آغاز روند تا ساعت ۱۲ شب ۲۸ ژانویه است.
بر پایه گزارش، بنیاد خیریه بارزانی ۲۰۶ کامیون باری حامل کمکهای بشردوستانه به غرب کوردستان ارسال کرده است و ۴۱۸ کارگر و کارمند در ارسال و توزیع کمکها مشارکت داشتهاند.
همچنین ۶،۶۰۹ خانواده از کمکهای بنیاد خیریه بارزانی بهرهمند شدهاند و کمکها به ۱۵۰ مدرسه رسیدهاند.
سوخت
بنیاد، ۱۹۸،۶۵۷ لیتر نفت بین نیازمندان توزیع کرده است و ۵،۹۶۹ خانواده، ۱۶۹ مدرسه و ۹ مسجد از آن بهرهمند شدهاند.
تامین غذای گرم
۱۹،۹۷۹ وعده غذایی گرم بین نیازمندان توزیع شده که ۵۲ مدرسه و ۳ مسجد از آن بهرهمند شدهاند.
تیمهای بهداشتی
تیمهای پزشکی و بهداشتی بنیاد، به ۳،۱۶۰ نفر خدمات لازم ارائه کردهاند و در آن مدت از ۴۱ مدرسه بازدید شده و نیازهای بهداشتی تامین شدهاند.
بنیاد خیریه بارزانی، اعلام کرده است که به عنوان یک وظیفه انسانی و ملی با همکاری خیّرین به روند کمکرسانی به آوارگان و مردم آسیبدیده غرب کوردستان ادامه میدهد.
ب.ن