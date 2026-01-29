هسد و و دولت سوریە بە توافق جامع رسیدند

2026-01-29 18:48

یک منبع آگاه در اداره‌ی خودمختار شمال و شرق سوریه از اعلام رسمی توافق جامع میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت مرکزی در روزهای آینده خبر داد.

یک منبع در اداره‌ی خودمختار شمال و شرق سوریه به کوردستان۲۴ اعلام کرد که توافق نهایی و فراگیر میان نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و دولت سوریه، امروز یا فردا به‌طور رسمی اعلام خواهد شد.

این مقام مسئول تصریح کرد که توافق مذکور به‌عنوان نقشه‌ی راهی برای حل‌وفصل مسائل امنیتی و نظامی و حفظ یکپارچگی خاک سوریه خواهد بود که در آن بر حفظ ویژگی‌های مناطق کوردستانی به‌عنوان شرطی اساسی تأکید شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) منحل نخواهند شد، بلکه در قالب دو تیپ نظامی سازمان‌یافته به ساختار وزارت دفاع سوریه ملحق می‌شوند. در بُعد امنیت داخلی نیز، نیروهای امنیت داخلی (آسایش) مسئولیت کامل امنیت و ثبات شهرها و مناطق کوردستانی را بر عهده خواهند داشت و در متن توافق تأکید شده است که ارتش سوریه به مراکز شهرها و مناطق کوردستانی وارد نخواهد شد.

در خصوص نقاط راهبردی نظیر گذرگاه‌ها، فرودگاه‌ها و مرزهای بین‌المللی، مقرر شده است که این مکان‌ها توسط مدیریت مشترک میان دولت سوریه و اداره‌ی خودمختار اداره شوند. همچنین برای مناطق اشغال‌شده مانند عفرین و سری‌کانی، شوراهای محلی متشکل از ساکنان بومی تشکیل می‌شود تا ضمن اداره‌ی امور شهر، زمینه برای بازگشت آوارگان به زادگاهشان فراهم گردد.

این توافق که حاصل مذاکرات فشرده در دمشق است، تلاشی برای ایجاد موازنه میان حاکمیت دولت سوریه و حقوق ملی و اداری کوردها در غرب کوردستان محسوب می‌شود. ادغام هسده در وزارت دفاع و حفظ ساختار امنیتی آسایش، دستاوردی سیاسی برای حفاظت از نتایج مبارزه با داعش و پایانی بر احتمال درگیری‌های نظامی میان طرفین ارزیابی می‌شود که افق جدیدی را برای ثبات در سوریه ترسیم می‌کند.