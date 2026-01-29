تصاویر دو کودک کورد که به عنوان نمادی از سطح بالای میهن‌دوستی و عشق به کوردستان شناخته می‌شوند

22 ساعت پیش

وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان در اقدامی فرهنگی، تصاویر دو کودک کورد را به عنوان نماد میهن‌دوستی برای جلد کتاب‌های درسی سال تحصیلی آینده انتخاب کرد.

آلان حمه سعید، وزیر آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، از اعمال تغییرات جدید در طراحی جلد کتاب‌های درسی برای سال تحصیلی آینده خبر داد.

بر اساس دستورالعمل جدید، تصویر دو کودک کورد که به عنوان نمادی از سطح بالای میهن‌دوستی و عشق به کوردستان شناخته می‌شوند، بر روی جلد کتاب‌های درسی «زبان کوردی» قرار می‌گیرد. این اقدام گامی در جهت نهادینه کردن ارزش‌های ملی و حس تعلق در میان نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

جزئیات تغییرات کتب درسی

وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگوی اختصاصی با وب‌سایت «کوردستان ۲۴» جزئیات این طرح را تشریح کرد. بر این اساس، تصویر یک کودک معلول از شهر اربیل بر روی جلد کتاب کوردی پایه‌ی ششم ابتدایی و تصویر کودکی دیگر با سن دو سال و سه ماه از شهر سلیمانیه، بر روی جلد کتاب کوردی پایه‌ی اول ابتدایی چاپ خواهد شد.

آلان حمه سعید تأکید کرد که این تصمیم دارای پیامی عمیق است و هدف از آن، پرورش نسل‌های آینده بر پایه‌ی اصول میهن‌دوستی می‌باشد. وی همچنین اعلام کرد که برای هریک از کتاب‌های پایه‌ی اول و ششم، حدود ۱۶۰ هزار جلد چاپ و توزیع خواهد شد.

این ابتکار وزارت آموزش و پرورش با بازخورد مثبت محافل آموزشی روبرو شده است؛ زیرا استفاده از تصاویر واقعی کودکان کوردستان که بیانگر عشق به خاک و میهن است، تأثیر روانی و تربیتی عمیقی بر دانش‌آموزان خواهد گذاشت. قرار است این کتاب‌ها برای فصل آموزشی سال آینده چاپ شده و در اختیار دانش‌آموزان سراسر اقلیم کوردستان قرار گیرند.