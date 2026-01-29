کایا کالاس در گفتوگو با کوردستان ۲۴: امنیت و ثبات سوریه برای اتحادیهی اروپا اولویت دارد
مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا خواهان بازگشت سوریه به مسیر صحیح و استقرار دولتی فراگیر در این کشور شد
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا، روز پنجشنبه ۲۹ ژانویهی ۲۰۲۶ (۹ بهمن ۱۴۰۴)، در پاسخ به پرسش خبرنگار «کوردستان ۲۴» پیرامون وضعیت سوریه، بر اهمیت امنیت و ثبات این کشور برای اروپا تأکید کرد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا اظهار داشت که برای بازگرداندن سوریه به مسیر درست، رایزنی و هماهنگی مداوم با شرکای منطقهای امری ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه اتحادیهی اروپا خواهان استقرار حکومتی فراگیر در سوریه است، خاطرنشان کرد که در صورت بروز مشکل، چگونگی کمک به سوریه از طریق توافق با شرکای بینالمللی تعیین خواهد شد.
کایا کالاس همچنین تصریح کرد که بازگرداندن ثبات به سوریه الزامی است و علاوه بر این کشور، ثبات در کل منطقهی خاورمیانه نیز برای اتحادیهی اروپا حائز اهمیت راهبردی میباشد.