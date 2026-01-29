سه جوان کورد که در جریان دیدار تیم‌های منچسترسیتی و گالاتاسرای وارد زمین ورزشگاه اتحاد شده بودند، در انتظار صدور حکم نهایی دادگاه هستند

23 ساعت پیش

دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی سه جوان کورد که شامگاه گذشته در جریان مسابقه‌ی فوتبال میان تیم‌های منچسترسیتی و گالاتاسرای وارد زمین ورزشگاه اتحاد شده بودند، روز پنجشنبه ۱۷ (ماه جاری) برگزار می‌شود.

بلین علی، یکی از جوانانی که با در دست داشتن پرچم کوردستان در جریان این بازی از لیگ قهرمانان اروپا وارد زمین شده بود، در گفت‌وگو با «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که پس از پایان بازی شب گذشته، هر سه نفر به مدت هفت ساعت توسط پلیس منچستر بازداشت شده‌اند. وی افزود که باشگاه منچسترسیتی انگلیس تصمیم گرفته است که کارت هواداری هر سه نفر را به مدت یک سال ابطال کند و آنان در این مدت اجازه‌ی حضور در هیچ‌یک از بازی‌های این تیم در ورزشگاه اتحاد را نخواهند داشت. همچنین طبق این تصمیم، آنان حق نزدیک شدن به شعاع یک کیلومتری ورزشگاه اتحاد را ندارند.

احتمال صدور حکم خدمات عمومی یا جریمه نقدی

بلین علی به «کوردستان ۲۴» گفت که آن‌ها فعلاً با قید وثیقه آزاد شده‌اند، اما انتظار می‌رود که دادگاه حکمی مبنی بر انجام خدمات عمومی برای مدت مشخصی صادر کند. به گفته‌ی وی، این حکم ممکن است شامل نظافت اماکن عمومی به مدت ۱۰۰ ساعت و یا پرداخت جریمه‌ی نقدی باشد که احتمالاً مبلغ آن به حدود دو هزار پوند خواهد رسید.