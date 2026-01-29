ارائهی رسمی لایحهی «قانون حفاظت از کوردها» به کنگرهی آمریکا
سناتور برجستهی آمریکایی، لایحهی حفاظت از کوردها را به کنگره تسلیم کرد
لیندزی گراهام، سناتور ایالات متحدهی آمریکا، لایحهی «حفاظت از کوردها» را به طور رسمی به کنگره ارائه کرد. این اقدام قانونی با هدف محافظت از کوردهای سوریه و سایر مناطق طراحی شده است و پیشبینی میشود که به پاسِ وفاداری به اتحاد مستحکم شکلگرفته میان آمریکا و کوردها در نبرد با تروریسم، حمایت گستردهی هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات را در کنگره کسب کند.
لیندزی گراهام در پیامی که روز پنجشنبه ۲۹ ژانویهی ۲۰۲۶ (۹ بهمن ۱۴۰۴) در شبکهی اجتماعی ایکس منتشر کرد، یادآور شد که نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد)، در جریان دور اول ریاستجمهوریِ رئیسجمهور آمریکا، قربانیان اصلی برای درهمشکستن خلافت داعش بودهاند.
گراهام با اشاره به پیچیدگیهای اوضاع سوریه، هشدار داد که هرگونه حمله به کوردها موجب تضعیف جایگاه بینالمللی آمریکا و مانعی برای توسعهی سوریه به عنوان یک دولت خواهد شد.
این لایحه پیامی مستقیم و شدیداللحن برای تمام کشورها و گروههایی است که تصور میکنند میتوانند بدون مجازات و پاسخگویی به کوردها در سوریه حمله کنند. سناتور گراهام تأکید کرد که چنین طرفهایی مرتکب اشتباهی بزرگ شدهاند و آمریکا اجازه نخواهد داد که کوردها به تنهایی با تهدیدات روبرو شوند؛ بلکه از طریق این قانون، مجازاتهای سنگینی بر هر طرفی که ثبات مناطق کوردستانی را برهم بزند، اعمال خواهد شد.
ارائهی این لایحه در شرایطی صورت میگیرد که مناطق کوردستانی شمال سوریه تحت فشارهای شدید نظامی و سیاسی از سوی قدرتهای منطقهای و دولت جدید دمشق قرار دارند. این قانون جدید در سال ۲۰۲۶، به عنوان چتری حمایتی از نظر حقوقی و سیاسی برای حفظ دستاوردهایی تلقی میشود که کوردها از طریق نبرد با داعش و با مشارکت آمریکا به دست آوردهاند.