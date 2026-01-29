آنتونیو تایانی نسبت به خطرات احیای داعش هشدار داد

2026-01-29 20:54

آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه‌ی ایتالیا، روز پنجشنبه ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۹ بهمن ۱۴۰۴ ) در مصاحبه با خبرنگار کوردستان۲۴ تأکید کرد که مبارزه با تروریسم در هر مکانی ادامه دارد و داعش باید متوقف شود. وی افزود که سربازان ایتالیایی با هدف محافظت از اقلیم کوردستان در برابر داعش، در منطقه حضور دارند.

تایانی با اشاره به خطرات جدی داعش خاطرنشان کرد که تلاش برای صلح ضروری است و ایتالیا در سوریه، عراق و خاورمیانه علیه تروریسم مبارزه می‌کند.

در تحولی مرتبط، نیروهای دموکراتیک سوریه (هسده) در پی حملات ارتش سوریه، شامگاه سه‌شنبه ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴ ) نیروهای خود را از کمپ هول خارج کردند. هسده در بیانیه‌ای با انتقاد از سکوت جامعه‌ی جهانی در برابر حملات به غرب کوردستان و عدم مسئولیت‌پذیری بین‌المللی در قبال پرونده‌ی داعش، اعلام کرد که ناچار به جابه‌جایی نیروهای خود برای دفاع از شهرهای شمالی سوریه در برابر تهدیدات شده است.

از سوی دیگر، کریم نوری، قائم‌مقام وزارت مهاجرت و مهاجران عراق، روز چهارشنبه به کوردستان۲۴ گفت که کمپ هول تنها محل اسکان آوارگان نیست، بلکه به مرکزی برای ترویج تفکرات خطرناک داعش تبدیل شده است. وی با اشاره به حضور بیش از ۶۰ هزار نفر با تابعیت‌های مختلف در این کمپ، وضعیت آن را به «بمب ساعتی» تشبیه کرد. نوری اقدامات دولت عراق برای بازگرداندن حدود ۲۱ هزار نفر طی ۳۱ مرحله به کشور را، اقدامی شجاعانه و ملی توصیف کرد.