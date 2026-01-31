تأکید بر نقش رهبری پرزیدنت بارزانی در صلح سوریه

12 ساعت پیش

فرستاده‌ی ویژه‌ی کاخ سفید در تماس تلفنی، مراتب سپاس رئیس‌جمهور آمریکا را بابت تلاش‌های دیپلماتیک و صلح‌جویانه به پرزیدنت بارزانی ابلاغ کرد.

روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، تماسی تلفنی میان پرزیدنت مسعود بارزانی و توم باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، برقرار شد. بر اساس بیانیه‌ی «بارگاه بارزانی»، در این گفتگو توم باراک به نمایندگی از خود و رئیس‌جمهور آمریکا، مراتب سپاس و قدردانی ویژه‌ای را به پرزیدنت بارزانی ابلاغ کرد. این قدردانی به پاس نقش و مواضع برجسته‌ی ایشان در برقراری آتش‌بس و حمایت از گفتگوها میان دولت سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک ابراز شد.

تقدیر از نقش راهبردی در توافق سوریه

فرستاده‌ی رئیس‌جمهور آمریکا، نقش پرزیدنت بارزانی را در دستیابی به توافق اخیر میان دولت سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک بسیار ارزشمند توصیف کرد.

موضع پرزیدنت بارزانی

پرزیدنت بارزانی ضمن تشکر از رئیس‌جمهور آمریکا و تمامی طرف‌های دخیل در فرآیند صلح، حمایت کامل خود را از توافقنامه‌ی امضاشده در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴) اعلام کرد. ایشان این توافق را گامی مهم در راستای تثبیت ثبات و پایان‌دادن به رنج‌های مردم دانستند. همچنین، پرزیدنت بارزانی از نقش توم باراک در نزدیک‌کردن دیدگاه‌های طرفین و دستیابی به این نتیجه قدردانی کردند.

محوریت ثبات در عراق

بخش دیگری از این گفتگوی تلفنی به بررسی اوضاع سیاسی عراق اختصاص داشت. توم باراک رسماً از پرزیدنت بارزانی درخواست کرد که همانند نقش مثبتشان در پرونده‌ی سوریه، نقشی مؤثر و پیشرو در وضعیت سیاسی کنونی عراق برای عبور از بحران‌ها ایفا کنند.

پرزیدنت بارزانی در پاسخ، دیدگاه خود را برای حل ریشه‌ای مشکلات عراق تشریح و تأکید کردند: «شرط اصلی برای ثبات و حل مشکلات، اجرای کامل قانون اساسی، حفظ حاکمیت کشور و احترام به این اصل است که مؤلفه‌های عراق خودشان در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرند.»

شایان ذکر است که امروز متن توافقنامه‌ی جامع میان نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) و دولت سوریه منتشر شد که در آن بر پایان جنگ و آغاز فرآیند ادغام کامل نیروهای نظامی و نهادهای اداری در شمال و شرق سوریه تأکید شده است.