افشای جزئیات توافق دمشق توسط الهام احمد؛ ادغام نیروها و تضمین حقوق زبانی
الهام احمد: توافق دمشق و هسد آتشبس دائمی را تضمین میکند
رئیس مشترک ادارهی روابط خارجی مدیریت خودگردان، ضمن انتقاد از نقش آمریکا، جزئیات توافق راهبردی با دولت سوریه را تشریح کرد که شامل ادغام نیروهای نظامی و رسمیتیافتن زبان کوردی است.
الهام احمد، رئیس مشترک ادارهی روابط خارجی مدیریت خودگردان، روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)،در نشستی خبری جزئیات توافق جدید با دولت سوریه را رسانهای کرد. وی اعلام کرد که این توافق آتشبس دائمی را تضمین میکند و بر اساس آن، تصمیم به ادغام نیروهای "هسد" و "یپژ" در ارتش سوریه گرفته شده است. وی همزمان نقش آمریکا را «منفی» توصیف کرد.
اهداف توافق و نقش دولت اقلیم کوردستان
الهام احمد اظهار داشت: «در گذشته جنگی سخت و توطئههای فراوانی برای نابودی دستاوردهای ما وجود داشت، اما با تلاش کشورهای میانجی، افکار عمومی کورد، دولت اقلیم کوردستان و سایر مناطق، حفاظت از خاک، مرزها و دستاوردها میسر شد.» وی هدف اصلی این توافق را جلوگیری از کشتار شهروندان و دستیابی به آتشبس دائمی عنوان کرد، چرا که به گفتهی او، تداوم صرف مبارزهی مسلحانه تضمینکنندهی پایان جنگ نیست.
جزئیات نظامی و امنیتی
در خصوص ابعاد نظامی، الهام احمد فاش کرد که فرآیند ادغام هسد در ارتش سوریه اجرایی خواهد شد. طبق این طرح، سه تیپ در حسکه و کوبانی تشکیل میشود که مختص منطقه و بخشی از سیستم دفاعی سوریه خواهند بود. بدین منظور، تعدادی از نیروهای ارتش سوریه وارد حسکه و قامشلو خواهند شد. وی در مورد یگانهای مدافع زنان (یپژ) نیز تصریح کرد که آنان بخشی از نیروهای سوریهی دموکراتیک هستند و در تیپهای جدید ادغام خواهند شد.
در رابطه با امنیت داخلی، وی اطمینان داد که نیروهای آسایش در منطقه باقی میمانند و به نیرویی رسمی تبدیل میشوند. همچنین گروههای مسلحی که اخیراً پیشروی کرده بودند، با تضمین میانجیگران به مواضع خود بازخواهند گشت و خطوط تماس مشخص شده است.
مدیریت مرزها و گذرگاهها
الهام احمد توضیح داد که گذرگاههای مرزی و فرودگاهها تحت نظارت دولت مرکزی خواهند بود، اما توسط کارمندان بومی منطقه اداره خواهند شد. وی دربارهی گذرگاه سمالکا گفت: «این گذرگاه باز میماند و کارمندان آن به استخدام رسمی دولت درخواهند آمد.» با این حال، وی به وجود اختلافنظر در جزئیات اشاره کرد و گفت گفتگوها برای سپردن حفاظت مرزها به مقامات محلی ادامه دارد.
تضمینهای بینالمللی و انتقاد از واشنتن
وی اعلام کرد که کشورهای بینالمللی، بهویژه آمریکا و فرانسه، وعدهی تضمین امنیت و اجرای توافق را دادهاند. با این حال، الهام احمد از نقش سیاسی واشنتن انتقاد کرد و گفت: «نقش آمریکا در مذاکرات آنگونه که انتظار داشتیم نبود و رویکردی منفی داشتند؛ انتظار میرفت با توجه به نقش هسد در شکست داعش، عادلانهتر رفتار کنند.»
وی همچنین خواستار حمایت از پیشنویس قانون لیندزی گراهام در کنگره برای حفاظت از حقوق کوردها شد.
ابعاد اداری، فرهنگی و بازگشت آوارگان
الهام احمد تأکید کرد که تعیین استاندار حسکه در اختیار آنان خواهد بود و نهادهای آموزشی ساماندهی میشوند، بهطوریکه زبان کوردی بهعنوان زبان رسمی در آموزش باقی میماند. وی خبر داد که بهزودی فرمانی از سوی ریاستجمهوری سوریه صادر میشود که تمام مدارک تحصیلی اخذشده به زبان کوردی را به رسمیت میشناسد.
وی همچنین بازگشت آوارگان به سریکانی، عفرین و سایر مناطق را بخشی اصلی از توافق دانست.
آغاز مرحلهی سیاسی و قانون اساسی
الهام احمد با اشاره به اینکه سوریه در آستانهی انتخابات و مرحلهی جدیدی است، گفت: «امروز مبارزهی ما وارد فاز جدیدی میشود و تلاشهای سیاسی، حقوقی و مرتبط با قانون اساسی را آغاز میکنیم تا حقوق کوردها در قانون اساسی تثبیت شود.»