استقبال پرزیدنت بارزانی از توافق دمشق و هسد
گفتگو تنها راه درست است
پرزیدنت بارزانی در پیامی رسمی، توافق میان دولت سوریه و نیروهای سوریهی دموکراتیک را گامی مثبت ارزیابی و بر پایان رنجهای مردم تأکید کردند.
پرزیدنت مسعود بارزانی، روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی از توافق میان دولت سوریه و نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) استقبال کردند.
پرزیدنت بارزانی ضمن تبریک به دمشق و هسد، ابراز امیدواری کردند که این توافق پایدار و موفق باشد. ایشان در بخشی از پیام خود تصریح کردند: «ما همواره بر این باور بودهایم که گفتگو و صلح، راه درست برای حل مشکلات و اختلافات است.»
در پایان پیام، پرزیدنت بارزانی آرزو کردند که این توافق نقطهی پایانی بر درد و رنج مردم کورد در سوریه باشد و همگان از صلح، آزادی و ثبات در سوریه بهرهمند شوند.