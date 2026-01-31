استقبال پرزیدنت بارزانی از توافق دمشق و هسد

گفتگو تنها راه درست است

12 ساعت پیش

پرزیدنت بارزانی در پیامی رسمی، توافق میان دولت سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک را گامی مثبت ارزیابی و بر پایان رنج‌های مردم تأکید کردند.

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی از توافق میان دولت سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) استقبال کردند.

پرزیدنت بارزانی ضمن تبریک به دمشق و هسد، ابراز امیدواری کردند که این توافق پایدار و موفق باشد. ایشان در بخشی از پیام خود تصریح کردند: «ما همواره بر این باور بوده‌ایم که گفتگو و صلح، راه درست برای حل مشکلات و اختلافات است.»

در پایان پیام، پرزیدنت بارزانی آرزو کردند که این توافق نقطه‌ی پایانی بر درد و رنج مردم کورد در سوریه باشد و همگان از صلح، آزادی و ثبات در سوریه بهره‌مند شوند.