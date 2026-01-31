نچیروان بارزانی: داعش همچنان تهدیدی واقعی برای ثبات منطقه است
رئیس اقلیم کوردستان بر تداوم همکاریها برای مقابله با خطرات تروریسم تأکید کرد
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، در پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» از تصمیم دولت و پارلمان فدرال آلمان مبنی بر تمدید مأموریت نیروهای نظامی این کشور در عراق استقبال کردند.
رئیس اقلیم کوردستان در این پیام تصریح کردند: «گروه تروریستی داعش همچنان خطری جدی برای عراق و ثبات منطقه محسوب میشود.»
ایشان همچنین افزودند: «ما مشارکتهای مداوم آلمان همراه با شرکای ائتلاف بینالمللی را در مبارزه با تروریسم بسیار ارزشمند میدانیم.» این تصمیم آلمان در شرایطی اتخاذ شده است که هماهنگی نظامی و امنیتی میان اقلیم کوردستان، دولت فدرال عراق و ائتلاف بینالمللی برای جلوگیری از ظهور مجدد بقایای داعش ادامه دارد.
I welcome the decision by the German government and parliament to once again extend the mandate of German forces in Iraq. ISIS continues to pose a serious threat to Iraq and regional stability, and we greatly appreciate Germany’s continued contributions, together with…— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) January 30, 2026