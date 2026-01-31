وزیر خارجه‌ی پیشین آمریکا نسبت به پیامدهای فاجعه‌بار رهاکردن متحدان کورد هشدار داد

11 ساعت پیش

مایک پمپئو، وزیر خارجه‌ی پیشین آمریکا، روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، در پیامی با انتقاد شدید از تلاش‌ها برای خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، اعلام کرد که اگر گزارش‌ها مبنی بر رهاکردن هسد توسط آمریکا صحت داشته باشد، واشنتن زمینه را برای فاجعه‌ای بزرگ فراهم می‌کند.

پمپئو هشدار داد که احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، تنها یک ماه پس از کاهش تحریم‌ها، وعده‌های خود را زیر پا گذاشته و کمپینی برای انحصار قدرت آغاز کرده است. به گفته‌ی وی، این اقدامات منجر به آوارگی جمعی، پاکسازی نژادی و تبدیل داعش به تهدیدی جهانی خواهد شد.

وی با دفاع از نقش کوردها گفت: «کوردها یکی از وفادارترین متحدان آمریکا در جنگ علیه داعش بودند و فداکاری آنان یکی از عوامل اصلی موفقیت رئیس‌جمهور آمریکا (دونالد ترامپ) در شکست خلافت داعش در دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری‌اش بود.»

پمپئو از دولت ترامپ و کنگره خواست که سیاست خود را تغییر دهند و تحریم‌ها را مجدداً اعمال کنند. وی تأکید کرد: «رئیس‌جمهور آمریکا باید برای جهان روشن کند که آمریکا به متحدانش پشت نمی‌کند.»