هوشیار زیباری: توافق سوریه ثمرهی دیپلماسی پرزیدنت بارزانی بود
عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان میگوید توافق اخیر دمشق و هسد، نتیجهی هماهنگیهای سطح بالای بینالمللی و نقش سازندهی اقلیم کوردستان است
هوشیار زیباری، عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، در حساب کاربری خود در «ایکس» نوشت: «توافقی که میان دولت سوریه و نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) حاصل شد، نتیجهی تلاشهای دیپلماتیک توم باراک، فرستادهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه است.»
زیباری اشاره کرد که این گام مهم، محصول تلاشها و ارتباطات مداوم نمایندهی آمریکا با پرزیدنت مسعود بارزانی و مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکراتیک، و همچنین گفتگوهای سازنده با دولت ترکیه برای رفع نگرانیها بوده است.
جاء اتفاق حكومة احمد الشرع و قوات قسد اليوم نتيجة لجهود مضنية للممثل الأمريكي توم باراك و تواصله الفعال مع الرئيس مسعود بارزاني و السيد مظلوم عبدي و التواصل مع الحكومة التركية ليؤكد بان لإقليم كردستان العراق دور بناء و ايجابي لتحقيق الامن و الاستقرار الإقليمي لمصلحة شعوب المنطقة— Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) January 30, 2026
وی تأکید کرد که موفقیت این ابتکار، پیامی روشن است که ثابت میکند اقلیم کوردستان دارای جایگاهی مستحکم و نقشی مثبت و سازنده در فرآیند تثبیت امنیت و ثبات منطقه است.