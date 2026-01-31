اخبار

هوشیار زیباری: توافق سوریه ثمره‌ی دیپلماسی پرزیدنت بارزانی بود

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان می‌گوید توافق اخیر دمشق و هسد، نتیجه‌ی هماهنگی‌های سطح بالای بین‌المللی و نقش سازنده‌ی اقلیم کوردستان است

کوردستان هوشیار زیباری پرزیدنت بارزانی پارت دموکرات کوردستان

هوشیار زیباری، عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، در حساب کاربری خود در «ایکس» نوشت: «توافقی که میان دولت سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) حاصل شد، نتیجه‌ی تلاش‌های دیپلماتیک توم باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه است.»

زیباری اشاره کرد که این گام مهم، محصول تلاش‌ها و ارتباطات مداوم نماینده‌ی آمریکا با پرزیدنت مسعود بارزانی و مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک، و همچنین گفتگوهای سازنده با دولت ترکیه برای رفع نگرانی‌ها بوده است.

وی تأکید کرد که موفقیت این ابتکار، پیامی روشن است که ثابت می‌کند اقلیم کوردستان دارای جایگاهی مستحکم و نقشی مثبت و سازنده در فرآیند تثبیت امنیت و ثبات منطقه است.

 
مصطفی ابراهیم ,