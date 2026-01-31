عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان می‌گوید توافق اخیر دمشق و هسد، نتیجه‌ی هماهنگی‌های سطح بالای بین‌المللی و نقش سازنده‌ی اقلیم کوردستان است

11 ساعت پیش

هوشیار زیباری، عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، در حساب کاربری خود در «ایکس» نوشت: «توافقی که میان دولت سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) حاصل شد، نتیجه‌ی تلاش‌های دیپلماتیک توم باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه است.»

زیباری اشاره کرد که این گام مهم، محصول تلاش‌ها و ارتباطات مداوم نماینده‌ی آمریکا با پرزیدنت مسعود بارزانی و مظلوم عبدی، فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک، و همچنین گفتگوهای سازنده با دولت ترکیه برای رفع نگرانی‌ها بوده است.

جاء اتفاق حكومة احمد الشرع و قوات قسد اليوم نتيجة لجهود مضنية للممثل الأمريكي توم باراك و تواصله الفعال مع الرئيس مسعود بارزاني و السيد مظلوم عبدي و التواصل مع الحكومة التركية ليؤكد بان لإقليم كردستان العراق دور بناء و ايجابي لتحقيق الامن و الاستقرار الإقليمي لمصلحة شعوب المنطقة — Hoshyar Zebari (@HoshyarZebari) January 30, 2026

وی تأکید کرد که موفقیت این ابتکار، پیامی روشن است که ثابت می‌کند اقلیم کوردستان دارای جایگاهی مستحکم و نقشی مثبت و سازنده در فرآیند تثبیت امنیت و ثبات منطقه است.