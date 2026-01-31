واشنتن بر همکاری نزدیک برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در سوریه تأکید کرد

11 ساعت پیش

وزارت امور خارجه‌ی آمریکا روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، در بیانیه‌ای حمایت کامل خود را از توافق میان دولت سوریه و نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) اعلام کرد. این وزارتخانه تأکید کرد که برای تسهیل فرآیند ادغام نیروها به شکلی سریع و بدون مشکل، به همکاری نزدیک با همه طرف‌ها ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده است که توافق مذکور، یکپارچگی، حاکمیت و ثبات سوریه را تقویت می‌کند که این امر در راستای منافع تمام مردم سوریه است. واشنتن همچنین آمادگی خود را برای تضمین انتقالی مسالمت‌آمیز با هماهنگی شرکای منطقه‌ای اعلام کرد.