مظلوم عبدی: توافق با دمشق برای جلوگیری از نسلکشی کوردها بود
فرماندهی کل هسد اعلام کرد ارتش سوریه وارد شهرهای کوردستانی نخواهد شد
مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد)، روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، در گفتگویی اختصاصی جزئیات توافق راهبردی با دولت جدید دمشق را فاش کرد.
وی هدف اصلی این توافق را خنثیکردن طرحهایی دانست که برای نسلکشی کوردها برنامهریزی شده بود. عبدی اعلام کرد که نشستی طولانی با احمد شرع، رئیسجمهور سوریه در تاریخ ۲۷ ژانویه داشته است.
عدم ورود ارتش به شهرهای کوردستانی
مظلوم عبدی تأکید کرد که ارتش سوریه وارد هیچیک از شهرها و مناطق کوردستانی نخواهد شد و امنیت شهرهای کوبانی و جزیره همچنان تحت کنترل هسد باقی میماند. وی توضیح داد که ادغام نیروها به معنای تسلط ارتش بر مناطق کوردستانی نیست، بلکه نوعی هماهنگی ملی است. تنها تعداد محدودی از نیروهای ارتش برای فرآیند ادغام وارد حسکه و قامشلو میشوند و مأموریت کنترلی ندارند.
ساختار نیروها و ادارهی مناطق
بر اساس توافق، نیروهای هسد در مناطق جزیره، قامشلو، حسکه، دیرک و کوبانی تحت عنوان «تیپ نیروهای دفاعی سوریه» باقی میمانند. عبدی تصریح کرد که نهادهای موجود در مناطق کوردستانی به کار خود ادامه میدهند و کمیتهای مشترک صرفاً برای هماهنگی امور اداری تشکیل میشود. وی همچنین افزود که زبان کوردی و ویژگیهای فرهنگی منطقه حفظ خواهد شد.
تضمینهای بینالمللی و اداری
فرماندهی کل هسد اعلام کرد که کارمندان فعلی مدیریت خودگردان به استخدام رسمی دولت درخواهند آمد. این فرآیند تحت نظارت و تضمین مستقیم بینالمللی انجام میشود. عبدی فاش کرد که رئیسجمهور آمریکا شخصاً با احمد شرع صحبت کرده و امانوئل مکرون نیز تضمین سیاسی داده است.
پاسخ به منتقدان و آیندهی سیاسی
مظلوم عبدی با بیان اینکه این توافق ایدهآل نیست اما در شرایط سخت کنونی ضروری بوده است، گفت: «از این پس از طریق مبارزهی سیاسی برای احقاق حقوق کورد تلاش خواهیم کرد.» وی همچنین رد کردن مناصب پیشنهادی را تأیید کرد و گفت ترجیح میدهد در میان مردم خود بماند. عبدی همچنین از حمایتهای بیدریغ رهبران و احزاب اقلیم کوردستان قدردانی کرد.