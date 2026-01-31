وزیر اطلاع‌رسانی سوریه از آغاز اقدامات عملی برای ادغام نیروها و تحویل میادین نفتی طبق جدول زمان‌بندی‌شده خبر داد

حمزه مصطفی، وزیر اطلاع‌رسانی سوریه روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، اعلام کرد که توافقنامه‌ی امضاشده با نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) از روز دوشنبه‌ی آینده وارد فاز اجرایی می‌شود.

وی توضیح داد که تحویل میادین نفتی رمیلان و سویدی و فرودگاه قامشلی ظرف ۱۰ روز انجام خواهد شد. همچنین مدیر جدید امنیت حسکه از روز دوشنبه کار خود را آغاز می‌کند و اعضای هسد در تیپ‌های نیروهای نظامی دولت سوریه ادغام می‌شوند.

بر اساس این توافق، نیروهای امنیتی وزارت کشور وارد مراکز شهرهای حسکه و قامشلو شده و فرآیند یکپارچه‌سازی نهادهای امنیتی آغاز می‌شود. همچنین تشکیل یک لشکر نظامی شامل سه تیپ از نیروهای هسد و ادغام نهادهای مدیریت خودگردان در بدنه‌ی دولت مرکزی از مفاد اصلی این توافق است.