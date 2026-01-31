استقبال دیپلماتیک ترکیه، بریتانیا و کانادا از توافق راهبردی دمشق و نیروهای کوردستانی
مقامات ارشد سه کشور بر لزوم رعایت حقوق کوردها در سوریه، بازگشت آوارگان و حفظ امنیت منطقه تأکید کردند
مقامات ارشد دیپلماتیک ترکیه، بریتانیا و کانادا روز جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، در بیانیههایی جداگانه حمایت رسمی خود را از توافقنامهی جامع میان دولت مرکزی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) اعلام کردند.
این توافق که با هدف پایان دادن به جنگ و یکپارچهسازی نیروهای نظامی و نهادهای اداری در مناطق کوردستانی و شمال سوریه امضا شده است، با واکنشهای مثبت و البته مشروط بینالمللی همراه شد.
موضع ترکیه: حمایت مشروط و نگرانیهای امنیتی
هاکان فیدان، وزیر امور خارجهی ترکیه، توافق میان هسد و دمشق را گامی بسیار حائز اهمیت توصیف کرد. وی ضمن اعلام پشتیبانی آنکارا از این روند، تصریح کرد که مسائل باقیمانده میان طرفین باید در چارچوب اصول حاکمیت دولت و تمامیت ارضی حلوفصل شود. فیدان تأکید کرد که وجود تنها «یک ارتش» در سوریه امری ضروری است.
وزیر امور خارجهی ترکیه با اشاره به اینکه کشورش برای کوردهای سوریه ارزش قائل است، بر لزوم برخورد عادلانه با آنان تأکید ورزید. با این حال، وی نگرانیهای امنیتی آنکارا را یادآور شد و اظهار داشت: «صدها تن در میان نیروهای هسد حضور دارند که شهروند سوریه نیستند و تنها هدفشان آسیب رساندن به منافع ترکیه است؛ لذا باید محدودیتهایی برای آنان وضع شود.»
فیدان همچنین به ابعاد امنیتی منطقهای این توافق اشاره کرد و گفت تداوم آتشبس میان دولت سوریه و هسد، فضایی را فراهم میآورد که ایالات متحده بتواند زندانیان داعش را از سوریه به عراق منتقل کند؛ رویدادی که وی آن را بسیار مهم و نیازمند بستری امن و باثبات دانست.
استقبال کانادا: تمرکز بر حقوق مدنی و آموزش
از سوی دیگر، گریگوری گالیگن، سفیر کانادا در سوریه و لبنان، این توافق را نقطهی عطفی برای کاهش تنشها و بازگرداندن حقوق به کوردها برشمرد. وی خاطرنشان کرد که توافق مذکور شامل آتشبس فوری، عقبنشینی از خطوط درگیری و ادغام مرحلهبهمرحلهی اعضای هسد در ساختار دولت است.
سفیر کانادا افزود: «این توافقنامه گامی راهبردی به سوی وحدت ملی و اجرای تعهدات معلق در خصوص حقوق مدنی، آموزش برای کوردها و بازگشت آوارگان محسوب میشود.» وی موفقیت این روند را منوط به اجرای عادلانه و اطمینانبخش مفاد آن برای تأمین ثبات تمام مردم سوریه دانست.
واکنش بریتانیا: حمایت از ثبات و تداوم کمکها
همیش فالکونر، وزیر بریتانیا در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، نیز در شبکهی اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت که لندن از توافق میان دولت سوریه و هسد و همچنین فرایند ادغام نیروها و نهادهای مدنی استقبال میکند. فالکونر این رخداد را برای ثبات و یکپارچگی مجدد سوریه حیاتی دانست و بر تداوم همکاری با شرکا جهت تأمین کمکهای بشردوستانه به این کشور تأکید کرد.
این واکنشهای بینالمللی در حالی ابراز شد که مرکز رسانهای نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) در همان روز متن کامل توافقنامهی راهبردی با دمشق را منتشر کرد؛ سندی که در آن بر پایان قطعی جنگ و آغاز فرایند ادغام کامل نیروهای نظامی و ساختارهای اداری شمال و شرق سوریه در بدنهی دولت مرکزی تصریح شده است.