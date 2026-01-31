عقبنشینی ارتش سوریه از حومهی حسکه و استقرار نیروهای دموکراتیک سوریه
بر اساس توافق جدید میان نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) و دمشق، ارتش سوریه مواضع خود در حسکه را ترک کرد
ارتش عربی سوریه در حال عقبنشینی از حومهی حسکه است و نیروهای هسد در کوه قزوان مستقر میشوند.
دیلان بارزان، خبرنگار کوردستان۲۴ در روژاوای کوردستان، روز شنبه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴ )، گزارش داد که در چارچوب توافق امضاشده، از شب گذشته (جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶)، نیروهای ارتش سوریه تخلیه سنگرهای خود در اطراف استان حسکه را آغاز کردهاند.
خبرنگار کوردستان۲۴ افزود که ارتش سوریه نیروهای خود را به منطقهی شدادی عقب کشیده است و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) در کوه قزوان، واقع در جنوب حسکه مستقر خواهند شد. کوه قزوان (عبدالعزیز) موقعیتی جغرافیایی و راهبردی در جنوب غربی حسکه دارد و کنترل آن توسط هسد، برتری نظامی بیشتری را بر مناطق جنوبی شهر برای آنان فراهم میکند.
شب گذشته، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، جزئیات توافق با دولت دمشق را که با هدف حفاظت از مردم و جلوگیری از کشتار منعقد شده است، آشکار کرد. مهمترین مفاد این توافق عبارتند از:
- نیروهای نظامی: هسد به بخشی از وزارت دفاع سوریه تبدیل میشود، اما بهعنوان تیپ و یگان نظامی در مناطق خود باقی میماند.
- پرونده امنیتی: نیروهای آسایش زیرمجموعهی وزارت کشور سوریه خواهند شد و مسئولیت امنیت داخل شهرها را بر عهده میگیرند؛ ارتش سوریه وارد هیچ شهر و روستای کوردنشین نخواهد شد.
- اداری و زبان: تحصیل به زبان کوردی در مدارس و دانشگاهها رسمیت مییابد، کارمندان مدیریت خودگردان به استخدام دولت درمیآیند و ادارهی منطقه در دست ساکنان بومی باقی میماند.
- وضعیت کوبانی: محاصرهی کوبانی رفع میشود و نیروها از داخل شهر به حومه عقبنشینی میکنند.
- تضمین بینالمللی: آمریکا و فرانسه در جریان جزئیات هستند و بهعنوان ضامن سیاسی باقی میمانند.
مظلوم عبدی تأکید کرد که هرچند این توافق تمامی خواستههای آنان را برآورده نمیکند، اما بهترین گزینه برای حفظ دستاوردها در مقطع کنونی بوده است.