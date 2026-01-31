صالح مسلم: امیدوارم حمایت‌های پرزیدنت بارزانی از غرب کوردستان تداوم یابد

8 ساعت پیش

صالح مسلم، عضو هیئت ریاست مشترک پارت اتحاد دموکراتیک (پ‌ی‌د)، توافق میان نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) و دولت سوریه را آغازی نو برای کوردهای غرب کوردستان توصیف کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که حمایت‌های پرزیدنت بارزانی از غرب کوردستان همچنان تداوم داشته باشد.

به گزارش کوردستان۲۴، امروز شنبه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴)، صالح مسلم در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۱۱:۰۰، جزئیات توافق اخیر میان هسد و دولت سوریه را تشریح کرد.

توافق؛ آغازی نو

این مقام پ‌ید، توافق حاصل‌شده را «آغازی نو» برای ملت کورد در غرب کوردستان نامید و اظهار داشت: «این توافق نتیجه‌ی مقاومت مبارزان، همکاری مسئولان اقلیم کوردستان و حمایت‌ها و تظاهرات مردم هر چهار پارچه‌ی کوردستان بود. دوستان ما، به‌ویژه آمریکا و فرانسه نیز در امضای این توافق نقش ایفا کردند.»

صالح مسلم در خصوص تضمین اجرایی این توافق تصریح کرد که پیش‌تر توافقاتی با دولت سوریه امضا شده بود که مقامات دمشق به آن پایبند نبودند، اما این بار شرایط متفاوت است. وی افزود: «آمریکا و فرانسه پیش‌تر تنها نظارت می‌کردند، اما اکنون خود تضمین داده‌اند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شخصاً با مظلوم عبدی تماس گرفت و گفت توافق را امضا کنید، من خود تضمین اجرای آن را به شما می‌دهم.»

ابعاد امنیتی توافق

در رابطه با استقرار نیروها، صالح مسلم توضیح داد که طبق توافق، نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) در مواضع فعلی خود باقی می‌مانند و عقب‌نشینی نخواهند کرد. بدین معنا که مناطق کوردستانی تحت کنترل مبارزان باقی می‌ماند و ارتش عربی سوریه وارد شهرها و روستاهای کوردستانی نخواهد شد.

به گفته‌ی این عضو هیئت ریاست مشترک پ‌ید، تعدادی از کارمندان و نیروهای امنیتی دولت سوریه برای مدت موقتی جهت نظارت بر فرایند ادغام نیروهای هسد و نهادهای دولتی به حسکه و قامشلو می‌روند و سپس خارج خواهند شد.

نقش پرزیدنت بارزانی و مسئولان اقلیم کوردستان

صالح مسلم نقش مسئولان اقلیم کوردستان، به‌ویژه پرزیدنت بارزانی را در توقف درگیری‌ها و اعلام توافق بسیار ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: «امیدوارم حمایت‌های پرزیدنت بارزانی از غرب کوردستان تداوم یابد و ایشان برای برگزاری کنگره‌ی ملی کوردی با مشارکت تمام جریان‌ها و نیروهای سیاسی تلاش کنند.»

وی همچنین یادآور شد که سال گذشته با حمایت پرزیدنت بارزانی، کنفرانس وحدت رویه‌ی جریان‌های سیاسی غرب کوردستان در قامشلو برگزار شد که طی آن هیئت مشترک مذاکره‌کننده تشکیل گردید؛ این هیئت به‌زودی برای تضمین حقوق ملت کورد در سوریه‌ی جدید عازم دمشق خواهد شد.

خلاصه‌ی توافق هسد و دولت سوریه

شامگاه جمعه، ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴)، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک، جزئیات توافق با دمشق را که با هدف حفاظت از مردم و جلوگیری از کشتار امضا شده است، اعلام کرد. مهم‌ترین مفاد این توافق عبارتند از:

- نیروهای نظامی: هسد بخشی از وزارت دفاع سوریه می‌شود، اما به‌عنوان تیپ و یگان نظامی در مناطق خود باقی می‌ماند.

- پرونده‌ی امنیتی: نیروهای آسایش بخشی از وزارت امور داخلی سوریه می‌شوند و امنیت داخل شهرها را بر عهده می‌گیرند؛ ارتش سوریه وارد هیچ شهر و روستای کوردستانی نخواهد شد.

- اداری و زبان: تحصیل به زبان کوردی در مدارس و دانشگاه‌ها رسمی می‌شود، کارمندان مدیریت خودگردان به کارمند دولت تبدیل می‌شوند و اداره‌ی منطقه به دست مردم بومی خواهد بود.

- وضعیت کوبانی: محاصره‌ی کوبانی رفع می‌شود و نیروها از داخل شهر به حومه عقب‌نشینی می‌کنند.

- تضمین بین‌المللی: آمریکا و فرانسه در جریان جزئیات هستند و به‌عنوان ضامن سیاسی باقی می‌مانند.