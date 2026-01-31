کمکهای انسانی اقلیم کوردستان به روژآوا ادامه دارد
امید خوشناو: کمکها با امانتداری کامل به غرب کوردستان منتقل میشوند
امید خوشناو، استاندار اربیل، در کنفرانس خبری روز شنبه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴) اعلام کرد که بخش عمدهای از کمکها به غرب کوردستان رسیده و مابقی نیز از طریق بنیاد خیریهی بارزانی بهصورت مداوم ارسال و میان مردم توزیع میشود.
استاندار اربیل تأکید کرد: «این کمپین یک وظیفهی ملی، میهنی، اخلاقی و انسانی است. خوشبختانه از تمام بخشهای کوردستان کمکهایی برای خواهران و برادرانمان در غرب کوردستان جمعآوری شد.» وی ضمن قدردانی از مشارکتکنندگان و رسانهها، اعلام کرد که علاوه بر کالا، مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دینار عراقی نیز جمعآوری شده است.
امید خوشناو در خصوص تظاهرات حمایتی اظهار داشت: «اکنون که خوشبختانه توافق صلح انجام شده است، دیگر نیازی به تظاهرات نیست. امیدواریم این توافق بدون مشکل اجرا شود و آرامش بر منطقه حاکم گردد.»
وی همچنین تلاشهای سناتور لیندزی گراهام را ستود و گفت: «ملت کورد هرگز دوستان خود را فراموش نمیکند. امیدواریم طرح وی به قانون تبدیل شود تا ملت ما دیگر دچار ستم نشود.»
آمار کمکهای مردم اربیل:
- مجموع کل: ۵۰۴ تن (۱۲۶ کامیون)
- مواد غذایی: ۳۲۵ تن
- اقلام غیرخوراکی: ۱۴۷ تن
- تجهیزات پزشکی و دارو: ۳۲ تن
- کمک نقدی: حدود ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دینار