امید خوشناو: کمک‌ها با امانتداری کامل به غرب کوردستان منتقل می‌شوند

7 ساعت پیش

امید خوشناو، استاندار اربیل، در کنفرانس خبری روز شنبه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴) اعلام کرد که بخش عمده‌ای از کمک‌ها به غرب کوردستان رسیده و مابقی نیز از طریق بنیاد خیریه‌ی بارزانی به‌صورت مداوم ارسال و میان مردم توزیع می‌شود.

استاندار اربیل تأکید کرد: «این کمپین یک وظیفه‌ی ملی، میهنی، اخلاقی و انسانی است. خوشبختانه از تمام بخش‌های کوردستان کمک‌هایی برای خواهران و برادرانمان در غرب کوردستان جمع‌آوری شد.» وی ضمن قدردانی از مشارکت‌کنندگان و رسانه‌ها، اعلام کرد که علاوه بر کالا، مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دینار عراقی نیز جمع‌آوری شده است.

امید خوشناو در خصوص تظاهرات حمایتی اظهار داشت: «اکنون که خوشبختانه توافق صلح انجام شده است، دیگر نیازی به تظاهرات نیست. امیدواریم این توافق بدون مشکل اجرا شود و آرامش بر منطقه حاکم گردد.»

وی همچنین تلاش‌های سناتور لیندزی گراهام را ستود و گفت: «ملت کورد هرگز دوستان خود را فراموش نمی‌کند. امیدواریم طرح وی به قانون تبدیل شود تا ملت ما دیگر دچار ستم نشود.»

آمار کمک‌های مردم اربیل:

- مجموع کل: ۵۰۴ تن (۱۲۶ کامیون)

- مواد غذایی: ۳۲۵ تن

- اقلام غیرخوراکی: ۱۴۷ تن

- تجهیزات پزشکی و دارو: ۳۲ تن

- کمک نقدی: حدود ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دینار