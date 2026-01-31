موضع پارت دموکرات در قبال غرب کوردستان
جعفر ایمینکی: پرزیدنت بارزانی همواره در اندیشهی غرب کوردستان بوده است
جعفر ایمینکی، عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، امروز شنبه، ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ بهمن ۱۴۰۴)، در گفتوگویی خبری بر اهمیت مسئلهی کورد در هر چهار پارچهی کوردستان، بهویژه غرب کوردستان تأکید کرد.
این عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان اظهار داشت: «حفظ واقعیت کنونی غرب کوردستان هدفی اصلی برای مردم آن منطقه، اقلیم کوردستان و رهبری سیاسی کورد است. پرزیدنت بارزانی از ابتدای سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ تاکنون همواره دغدغهی غرب کوردستان را داشته است.»
ایمینکی با اشاره به نقش تاریخی کوردها در جنگ علیه تروریسم گفت: «تمام جهان وامدار کوردهاست، چراکه اگر کوردها نبودند، داعش شکست نمیخورد. این واقعیتی است که در عراق و سوریه اثبات شده است.»
وی در خصوص شرایط حساس منطقه افزود: «واقعیت غرب کوردستان بسیار حساس است و نیازمند حمایت دیپلماتیک در سطح اقلیم و بینالملل است. رهبری پارت دموکرات و پرزیدنت بارزانی همواره برای حفظ این دستاوردها از طریق دیپلماسی در تلاش بودهاند.»
ایمینکی در پایان ضمن تقدیر از احساسات ملیگرایانهی مردم کوردستان، تأکید کرد که پارت دموکرات کوردستان به تلاشهای خود در اربیل و بغداد برای تحقق حقوق ملی و دموکراتیک ادامه خواهد داد.